Arvas ailesi iftarda bir araya geldi

Bir otelde düzenlenen iftar yemeğine Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Ciftci, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, AK Parti Van milletvekili adayları Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, ilçe başkanları, Arvas ailesinin fertleri ile çok sayıda davetli katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan AK Parti Van Milletvekili Adayı Abdulahat Arvas, Arvas-i seyitlerinin tarihine değindi. Arvas ailesinin geleneğinde ilim ve irfan olduğuna değinen Arvas, “Arvas-i ailesi; inanç, ahlak, erdem ve maneviyatı öncelemiş, milletine bu konuda çok büyük katkı sunmuştur. Davasını sahiplenen AK Parti ve İslam’ı kendisine şiar edinen, Kur’an için hizmet eden Hz. Peygamber sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan’ın şemsiyesi altında aile olarak bu partide siyaset yapmaya başladık. Gençlerimizle, büyüklerimizle, kadınlarımızla hepimiz bu partiye katkı sunmak için bu gece bir aile yemeği tertipledik. Eğer dedelerimiz ve büyüklerimiz, ilim ve irfanla bu memlekete hizmet etmişlerse, biz de temiz bir siyaset ile bu memlekete hizmet etme kervanına katıldık. Allah bizi bu yolda mahcup etmesin. Bu dava hak bir davadır. Bu dava Kur’an, İslam davasıdır. Bu dava, mazlumların, mağdurların hakkını savunma davasıdır. Bu da tam bizim büyüklerin davasıdır. Madem Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeye, bu davanın sahibi ve Arvas ailesinin davasına sahip çıkıyorsa, madem bu parti bize değer veriyor ve saygı gösteriyorsa, bizde malımızla, canımızla, bu bayrağın dalgalanması için hep beraber AK Parti’nin çalışmalarına destek vermek amacıyla katkı sunmaya hazır olacağız. Allah’ın izniyle ve belki bizim bu çalışmamız ile Van’ımızda 8-0’lık bir milletvekili listesiyle Cumhurbaşkanımızın huzuruna gideriz. Ben bu kapsamda bu geceki davetimize katılan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Van Milletvekili Adayı Osman Nuri Gülaçar ise, 24 Haziran seçimlerinin birileri tarafından bir yarıştan öteye götürüldüğünü vurgulayarak, “Birileri bu seçimi, bizimle Amerika arasında, bizimle Avrupa arasında, bizimle İsrail arasında bir noktaya getirdi. ‘Ne pahasına olursa olsun indireceğiz, devireceğiz’ diyorlar. Biz de bu ülkenin sahipleri, bu ülkenin gerçekleri olarak yedirmeyeceğiz, indirmeyeceğiz, vermeyeceğiz demek durumundayız. Bu da sahada bizim samimi çalışmamızla alakalı bir durumdur. Bütün dostlarımızdan, akrabalarımızdan isteğimiz; 24 Haziran’a kadar Erdoğan ve Erdoğan’sız olarak iki seçenek halinde düşünmeleridir. İkisine bir bakın. Kayıplarımız, ülkenin geleceği, bölgenin geleceği adına samimi gayret göstermemiz gerekiyor. Rabbim bizleri mahcup ettirmesin. Rabbim bizim yar ve yardımcımız olsun” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından iftarını açan davetliler, toplu bir şekilde AK Parti seçim bürosuna geçti.