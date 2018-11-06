Arvas: “Büyükşehir Belediyesini kazanarak yeni bir hikaye yazmak istiyoruz”

Açıklamalarda bulunan Abdulahat Arvas, yerel seçim takvimi ve başvuru şartlarının AK Parti kurullarında görüşülerek belirlendiğini kaydetti. Buna göre belediye başkan aday adayları için müracaatların 5 Kasım itibariyle başladığını hatırlatan Arvas, “12 Kasım'da sona eriyor. Meclis üyelikleri için müracaatlar aynı şekilde 5 Kasım'da başladı ve 3 Aralık tarihine kadar devam edecek. Bu süreç zarfında büyükşehir belediyesi başta olmak üzere tüm ilçelerimizde kamuoyu araştırmaları artarak devam edecek, doğru aday için çalışmalar yoğunlaşacaktır. Cumhurbaşkanımızın ve genel merkezimizin işaret ettiği şekilde, halkta karşılığı olan, teşkilatların benimsediği, sivil toplum örgütlerinin desteklediği vizyoner adayların belirlenmesi amaçlanmaktadır” dedi.

“HDP, seçmenin güvenini zedeledi”

Belediyeciliğin hizmet odaklı olduğunu dile getiren Van Milletvekili Abdulahat Arvas, “AK Parti de bu anlayışa sahiptir. Türkiye'de genel olarak seçmenin oy verme davranışını kişinin demografik özellikleri, geliri, mesleği, ailesi, inancı, mezhebi, bunların yanında siyasal parti adayının özellikleri ve imajı gibi unsurlar belirler. Ancak bölgemizde kimlik siyaseti ve bunun üzerinden oluşturulan algı seçmen tercihini daha çok etkiliyor. HDP; şiddet sarmalı ve yaptığı yanlışlarla kendini toplum nezdinde sorgulanabilir bir noktaya taşıdı. Halkın büyük teveccühü ile belediyelerin çoğunu kazanmalarına rağmen yönettikleri süre içerisinde vatandaşa dokunur bir hizmetleri yoktur. Bu nedenle HDP, seçmenin güvenini zedeledi. Vatandaşlarımız olup biteni yakından takip ediyor ve değerlendiriyor. Yıllarca belediyecilik hizmetlerden mahrum kalan Van, kayyumlardan sonra nefes almaya başladı. Bu nedenle önümüzdeki yerel seçimlerde halkımızdan beklentimiz yüksektir” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşın beklentisi hizmet ise, bunu ancak AK Parti karşılayabilir”

“Adalet ve Kalkınma Partisi olarak, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı başta olmak üzere bütün ilçelerimizde çok iddialıyız” diyen Arvas, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Van'da genel olarak istikrarlı ve hızlı bir kalkınma hedefimiz var. AK Parti olarak Van Büyükşehir Belediyesini kazanarak yeni bir hikâye yazmak istiyoruz. Vatandaşlarımıza hizmetlerle dolu bir dönem yaşatmak istiyoruz. Milletin hizmete, vatandaşın güvene, şehrin huzura ihtiyacı var. Bunun için Van'dan güçlü bir destek umuyoruz. Bilindiği üzere genel seçimlere kıyasla, yerel seçim dinamikleri ve çeşitliliği daha farklıdır. Dolayısıyla seçmen davranışlarında bu seçimde AK Parti lehine değişim bekliyoruz. 16 yıldır kesintisiz bir şekilde iktidarda kalmayı başaran AK Parti, gücünü milletten almaktadır. Önümüzdeki yerel seçimlerde Van halkından da güçlü bir destek istiyoruz. Vatandaşın beklentisi hizmet ise, bunu ancak AK Parti karşılayabilir. İnanıyorum ki belediye seçimlerinde seçmen sağduyulu davranarak tercihini güçlü bir iktidara sahip olan AK Partiden yana kullanacaktır. İktidar ile yerel yönetim aynı siyasi partiden olursa hizmetler artar. Van kazanır. Van'da, AK Partiye güçlü bir destek çıkarsa, yine inanıyorum ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da uzatılan bu eli karşılıksız bırakmayacaktır. Milletvekilleri olarak bizler ve seçilen belediye başkanları da Ankara'da taleplerimizi daha güçlü ve daha gür sesle dile imkânı bulacağız.”