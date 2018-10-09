Arvas: “Van'ı hak ettiği hizmet anlayışına kavuşturacağız”

VAN (İHA) – AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van'ı hak ettiği hizmet anlayışına kavuşturacaklarını belirterek, “Bölgemizi kendilerinden başka herkes için cehenneme çevirmek isteyenlerin tersine, biz memlekete hizmet yolunda tüm imkânları zorluyoruz” dedi.

Açıklamalarda bulunan Abdulahat Arvas, partilerinin geleneksel hale getirdiği 27. İstişare ve Değerlendirme toplantısını bütün kurulların katılımıyla gerçekleştirdiklerini söyledi. TBMM grup çalışmaları, dış politika, güvenlik, ekonomi gibi konularda ilgili bakanların sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdiğini ifade eden Arvas, “İki gün süren toplantıda Van ile ilgili konuları başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımızla etraflıca değerlendirme fırsatı bulduk. Sanayi, tarım, turizm ve ulaşım alanında hazırlanan projelerimizi paylaşarak Cumhurbaşkanımız ve bakanlardan desteklerini istedik. Devlet Başkanımız ve halkımızdan aldığımız güç ve ilhamla kalkınan, güçlenen bir Van için gayret ediyoruz. Bölgemizi kendilerinden başka herkes için cehenneme çevirmek isteyenlerin tersine, biz memlekete hizmet yolunda tüm imkânları zorluyoruz. Yaklaşık 35 yıldır devam eden terör meselesi, özellikle bölgemizde bütün konuların üstünü örten bir probleme dönüşmüştür. İktisadi, sosyal, kültürel, yatırım, istihdam gibi her konu kendi mecrasında ideolojik kaygılardan uzak ve objektif bir şekilde tartışılmalıdır. Bölgede ekonomik ve sosyal bütün konuları Kürt meselesine bağlamak olayı özünden ve çözümden uzaklaştırmaktır. Bu anlayışla kaybeden memleket oluyor. Van halkı, güçlü bir kent içi AK Parti etrafında sımsıkı kenetlenmeli ve on yılların neticesi olan sosyal ve siyasal tahribata dur demelidir” dedi.

Yerel seçim vurgusu

Yerel seçimlerin Van'ı geleceği açısından çok önemli olduğunu da belirten Arvas, “Yaklaşık on yıldır belediyecilik hizmetlerinden yoksun bırakılan vatandaşlarımızın kayyumlar döneminde yapılan hizmetleri iyi değerlendirmeleri gerekmektedir. AK Parti hükümetleri bugüne kadar attığı bütün adımlarla ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesiyle hareket etmiştir. Bundan sonra da aynı anlayışla hizmet etmeye devam edecektir. Bu dönemde Ak Partili bütün arkadaşlarımızla milletimizi müreffeh, bölgemizi güvenli, şehrimizi daha huzurlu hale getirmek için çalışıyoruz, çalışacağız. Üreten, ihraç eden, istihdam ortaya çıkartan, kaliteye yoğunlaşan, teknolojiye önem veren bir şehir olmak için hep beraber gayret edeceğiz. Bunun için çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. 7'den 70'e tüm insanlara dokunacağız ve inşallah başaracağız” ifadelerini kullandı.

“Karşımızdaki insanın gönlüne gireceğiz”

AK Parti olarak belli değerlerin etrafında kenetlenmiş büyük bir aile olduklarını da dile getiren Abdulahat Arvas, “Aynı çatı altında yaşayan aile fertleri gibi hiçbir arkadaşımızı kırmayacağız, üzmeyeceğiz. Eski, yeni, oncu, buncu diye kimseyi ayrıştırmayacağız. Kimseyi kaybetmek, küstürmek gibi bir lüksümüz olamayacak. İnsanlar arasında ayrım yapmadan herkesin gönlüne girmeyi amaç edineceğiz. Nefret, husumet, düşmanlık bizden uzak olsun, biz kalp kırmak için değil, kalp kazanmak için çalışacağız. Elbette siyaset gereği herkesle inandıklarımızı, düşündüklerimizi paylaşıyoruz ve paylaşmaya devam edeceğiz, ancak bunu yaparken karşımızdakine kötülük beslemeyeceğiz. Karşımızdaki insanın gönlüne gireceğiz ve kazanmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.