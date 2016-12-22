ASİMDER’den Rusya Büyükelçiliğine başsağlığı mektubu

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Büyükelçi Andrey Karlov’a yapılan suikasttan dolayı Rusya’nın Ankara Büyükelçiliğine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini bildiren bir mektup gönderdi.

Açıklamalarda bulunan ASİMDER Genel Başkanı Gülbey, Türkiye Cumhuriyetinin tarihin en zor dönemlerinden geçtiğini belirterek, “Özellikle son bir haftadır yaşadığımız olaylara bakılırsa, bu üç olayda terör eylemi. Fakat önemli olan 3 terör eyleminin bir haftaya sığması tesadüf değil. Üçünün de dış güçlerce koordineli olarak planlanmış eylemler olduğunu düşünüyoruz. Saldırganlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imajını zedelemeyi hedeflemiştir aslında. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı gözden düşürmek, Rus Büyükelçinin öldürülmesi ile Rusya-Türkiye ilişkilerini bozmak ve Türkiye’nin ‘İstikrarsız ülke’, ‘kontrol edilemiyor’ diye tanıtılacaktı. Bu saldırılarda hemen akla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın düşmanları geliyor. Ya Fettullah Gülen ya Erdoğan’ın iç düşmanları ya da Suriye’dekiler. Niye başka ülkenin elçisi değil de Rus elçisini hedef aldılar? Çünkü Rusya, Türkiye ile iyi ilişkiler bulunan tek büyük devlettir” ifadelerini kullandı.

Gönderilen mektup da, Rusya-Türkiye ilişkilerini bozmaya ve Türkiye’nin Avrupa Birliğine sırt dönüp yönünü Şanghay İşbirliği Örgütü oluşumuna çevirmesini hazmetmeyen Avrupa’nın oyunu olduğuna değinen ASİMDER Genel Başkanı Gülbey, “Avrupa Birliği bir haçlı kulübüdür. İçerisinde bir tane bile Müslüman ülke bulunmamaktadır. Onun için Türkiye’yi 50 yıldır oyalayan bu birlikten umutları kesip yeni oluşumlarda yer alma vakti gelmiştir. Çin’in ve Rusya’nın liderliğini üstlendiği Şanghay İşbirliği Örgütüne katılmaktır. Türk cumhuriyetlerinin (Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan) yer aldığı bu örgütle ilişkileri güçlendiren ve Şanghay İşbirliği Örgütünün 2017 yılında enerji başkanlığının Türkiye’ye verilmesi tüm dikkatleri Rus-Türkiye ilişkilerine yoğunlaştırmıştır. Suriye, Ermenistan ve Azerbaycan Karabağ konusunda Rusya ile bir ittifak içerisinde bulunan bölgenin üç etkili ülkesi Rusya, İran ve Türkiye’nin bir araya gelme projelerini bozmak veya engellemek için Avrupa ve ABD her zamanki sinsi planlarını hüküm ettikleri maşa terör örgütleri aracılığı ile hayata geçirmişlerdir. Ama bu oyunları oynayanlar istediklerini yapamayacaklardır. Biz sivil toplum kuruluşları olarak canımız pahasına da olsa bu sinsi oyunların karşısında dik duracağız ve ülkemizi böldürmeyip huzurumuzu koruyacağız. Suikasta uğrayan Rus elçisinin ailesine ve Rus halkına başsağlığı diler, acılarını Türk milleti olarak paylaşıyoruz” şeklinde konuştu.