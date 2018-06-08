Askerlik yoklaması artık aile hekimlerinde

e-Devlet’in askerlik için yeni hizmeti olan e-Yoklama, 14 Mayıs 2014 tarihi itibariyle Türkiye genelinde kullanıma sunuldu. Bu yeni hizmet sayesinde askerlik yoklama işlemi için gerekli olan bilgi formları e-Devlet üzerinden doldurulabilecek. Bu formlar daha sonra aile hekimine götürülerek onaylatılabilecek. Yoklama hizmetinin yanında sağlık muayenesi için gerekli olan işlemler de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı iş birliğinde başlatılan bu proje, Manisa ve Ankara‘da pilot uygulama olarak denenmiş olup, 14 Mayıs’tan bu yana söz konusu hizmet Türkiye genelinde de kullanıma sunuldu. Askerlik yoklaması hizmeti sayesinde; askerlik şubesine gitmeden hızlı bir şekilde işlemleri internet ortamından yapmak büyük kolaylık sunacak. Ayrıca bu proje sayesinde aile hekimleri daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde askerlik yoklaması ve sağlık muayenesi işlemlerini yapabilecek.

Bu vesileyle 5-7-8 Haziran 2018 tarihlerinde SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi eğitim salonunda aile hekimlerine; İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ömer Bilici ve başkan yardımcılarının katılımıyla Van Askerlik Şubesi Başkanı Yarbay Olcay Okun ve memur Murat Karagöz tarafından "e-Yoklama Uygulaması" hakkında eğitim verildi. Van Askerlik Şubesi Başkanı Yarbay Olcay Okun tarafından verilen eğitimde, askerlik yoklamaları kapsamında yükümlüler tarafından tanzim edilmesi gereken "Yoklamada Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu" ve "Sınıflandırmaya Esas Ek Bilgi Formunun e-Devlet üzerinden doldurulması, Yoklamada Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formunun Ali Hekimleri Bilgi Sistemi’ne (AHBS), Sınıflandırmaya Esas Ek Bilgi Formunun Milli Savunma Bakanlığı Bilgi Sistemi’ne (MBS) e-Devlet üzerinden aktarılması, yükümlülerin askerlik şubelerine uğramadan kayıtlı oldukları aile hekimlerine giderek sağlık muayenelerini yaptırmaları ile ilgili bilgi verdi.

Aile hekimleri tarafından yapılan muayene sonuçlarının AHBS’deki "Askerlik Yoklaması "modülü aracılığıyla e-devlet üzerinden MBS’ye aktarılması ve aile hekimlerince tanzim edilen "Askerlik Yoklaması Sağlık Muayene Belgesinin elektronik ortamda üretilecek MBS’ye aktarılması konularında bilgi verildi.