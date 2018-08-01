Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte dernekte bir araya gelen ASRİAD Erciş Şube Başkanı Mehmet Çakır, Erciş’in 1910 yılından itibaren ilçe olduğunu ve tarihte birçok medeniyete yurtluk yaptığını anımsattı. Karakoyunlu Devletinin başkenti de olan Erciş’in kadim şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Çakır, “Erciş 2018 yılı itibariyle 174 bin gibi çok ciddi sayılacak nüfusa sahiptir. 2 bin 255 kilometre kare alan üzerine kurulan Erciş, yaklaşık 20 ilden büyüktür. İlçemiz gerek nüfus, gerekse coğrafi konumundan ötürü artık il olmalıdır, diye düşünüyoruz” dedi.

Erciş’in Van’a 100 kilometre uzaklıkta olduğundan dolayı ilçe halkının yıllardır mağdur durumda olduğunu dile getiren Çakır, “Erciş tarihiyle, kültürüyle, ticaretiyle, tarım ve hayvancılığıyla gelişen ve yenilenen yapısıyla il olmayı çoktan hak etmektedir. İlçedeki tüm STK, oda ve derneklerin yanı sıra siyasi partilerin bu konuda destekleri tamdır. Özellikle AK Parti milletvekillerimizin TBMM’de konuyu takip etmeleri, ilçe halkı ve STK temsilcilerinin ortak talebidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Erciş ve Ercişlilerin bu haklı talebine ve yılların özlemini gerçekleştirmesine sıcak bakacağına inancımız tamdır’’ ifadelerini kullandı.