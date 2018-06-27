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27 Haziran 2018 14:48

Atakan Çelik Caddesi BSK asfaltla kaplanıyor

Van’ın Erciş Belediyesi tarafından ilçenin işlek caddeleri arasında yer alan Atakan Çelik Caddesinde Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt yapımı için alt yapı çalışmalarına başlandı.

Atakan Çelik Caddesi BSK asfaltla kaplanıyor

27 Haziran 2018 14:48


Erciş’te Kayyum görevine başladığı günden itibaren ilçenin çehresini değiştirmeye devam eden Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mehmet Şirin Yaşar hizmetlere ara vermeden devam ediyor. İlçenin ana arterlerinde yapılan çalışmalara bir yenisini ekleyen Kaymakam Yaşar, Atakan Çekil Caddesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından caddede çalışmalara start verildiğini belirterek, "İlçemizin en işlek caddeleri arasında yer alan Atakan Çelik Caddesinde BSK asfalt çalışması için kazı işlemlerine başladık. Kısa süre içinde bu caddemizi de BSK asfaltla kaplayarak ilçe halkımızın hizmetine sunacağız’’ dedi.




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