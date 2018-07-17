Av yasağı döneminde 141 ton inci kefali ele geçirildi

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Van Gölü’nde yaşayan inci kefali balığı için üreme dönemi olan ilkbahar aylarında konulan av yasağının sona erdiğini belirtti. Van Gölü’nde yılda 10 bin ton inci kefali istihsali yapıldığını ve yaklaşık 14 bin ailenin geçimini bundan tedarik ettiğini ifade eden Görentaş, inci kefalinden yılda 10 milyon dolarlık ciro elde edildiğini kaydetti. Görentaş, “İnci kefali, ilin geçim kaynağında önemli bir rol üstleniyor. Bu rolünü devam ettirebilmemiz halinde bu iş ile uğraşan insanlarımızın geçimine katkı sunmuş olacağız. Böylelikle Türkiye’nin ve dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan bu önemli varlığımızı gelecek nesillere aktarabileceğiz. Tabii inci kefali aynı zamanda bilindiği üzere diğer balıkların sahip olduğu besin maddelerine sahip olduğu için son derece beslenme kalitesi yüksek bir gıdadır. Aynı zamanda fiyatı da diğer balıklara ve protein kaynaklı gıdalara oranla düşük olduğu için halkın büyük bir kısmının beslenmesini tedarik etmesi önemli. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde inci kefalinin neslini koruma, onu yaşatmak ve bundan sonraki nesillere aktarmak son derece önemlidir. Bunu da sağlamak maksadıyla son yıllarda Bitlis ilinin de dahil edildiği 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında bir yasak avcılık dönemi başlatılıyor” dedi.

Görentaş, 2018 yılında yürütülen inci kefali yasak avcılıkla mücadele kapsamında Mart ayında Bitlis ilinde ‘İnci Kefali Av Yasağı Koordinasyon’ toplantısı düzenlendiğini de hatırlatarak, “Bakanlığımızın sağladığı ödenek ile 10 araç kiraladık ve bu araçları av yasağı dönemi içerisinde kullandık. Bu alanda ihtiyaç duyan kurumlarımıza da araçlar tahsis edildi. Bunları dönem içerisinde etkin bir şekilde kullandık. Ekiplerimiz gece gündüz demeden bu araçları da kullanarak çalıştı. Bu çalışmalar neticesinde 990 denetim yapılarak, 256 olaya müdahale edildi. Bu müdahale edilen olaylarda da 91 kişiye 175 bin 826 TL idari para cezası verildi. Bu dönemde yasak olarak avlanan ve ele geçirilen balık miktarı ise yaklaşık 141,5 ton civarındadır. Geçen yıl aynı dönemdeki mücadele çalışmaları kapsamında 260 denetim yapılarak 56 olaya müdahale edilerek 39 kişiye 106 bin 206 TL idari para cezası uygulanmıştı” diye konuştu.

“Yasak avcılığında giderek azaldığına şahit olduk”

Görentaş, hem uygulanan idari para cezasında hem de yakalanan balık miktarında geçen yıla oranla bir yükseliş görüldüğünü ifade ederek, “2018 yılında kurumlar arası koordineli çalışmalar sonucunda uygulanan tedbirlerle çok daha ciddi anlamda olaylara müdahale edildi. Bu oran, caydırıcı özellik taşıması anlamına geliyor. Balığın avlanmasının büyük ölçüde önüne geçildi. Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Van Gölü ve tatlı su çevresinde bulunan 15 okulda öğrencilere yönelik ‘inci kefali av yasağı’ konulu eğitim verilerek toplumda buna karşı bir bilinç oluştu ve toplum inci kefali balığını sahiplendi. Yasak avcılığında giderek azaldığına şahit olduk. İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerimiz başta olmak üzere jandarma, emniyet, belediyeler, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile birlikte inci kefali balığını koruma çalışmalarında 7/24 görev alarak kaçak avcılığın büyük oranda önüne geçmiş olduk” şeklinde konuştu.