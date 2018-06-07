Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçim sürecini izleyecek olan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilâtı (AGİT) heyeti başkanı Büyükelçi Audrey Glover, beraberindeki teşkilat üyelerinin Van’daki temasları başladı. İldeki seçim hazırlıklarını yerinde gözlemlemek üzere Van’a gelen heyeti vilayette ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Vali Zorluoğlu, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiği Büyükelçi Glover ve heyetine, seçim takviminin işlemeye başlamasıyla birlikte Valilik koordinesinde alınan emniyet tedbirleri ve diğer çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kendisine heyet tarafından yöneltilen soruları yanıtlarken, seçim kampanyalarının sürdürülmesinde de güvenlik açısından herhangi bir sıkıntının olmadığını belirten Vali Zorluoğlu, “Sandık taşıma işlemleriyle ilgili olarak da ilgili yerlerde vatandaşlarımız belediye araçları ile oy kullanacakları yerlere taşınacak, oy kullanma işleminin ardından da yaşadıkları yerlere geri götürülecek. Öte yandan temsilcileriniz de Seçim Kanunumuz kapsamında gözlem yapılabilecektir” dedi.

Görüşmenin ardından Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilâtı (AGİT) heyeti, ildedi diğer temasları için Valilikten ayrıldı.