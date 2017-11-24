Avukat Kıylık, AK Parti Van İl Başkanlığına aday oldu

Bir kahvaltı salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Savaş Nurullah Kıylık, yaklaşık 3,5 yıldan bu yana özverili bir şekilde çalışma yürütmüş, önemli hizmetlere imza atmış İl Başkanı Av. Zahir Soğanda’nın istifa etmesi üzerine bu kutsal görev için aday olduğumu açıkladı. AK Parti’nin çeşitli kademelerinde görev yaptığını ifade eden Kıylık, Türkiye’nin en genç il başkan adayı olduğunu kaydetti. Kıylık, “Bize ilham kaynağı olan, çağ kapatıp çağ açan Fatih Sultan Mehmet Han gençliğe büyük bir örnektir. Ecdadımızın izinden giden, yeni Türkiye’nin mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın biz gençlere verdiği cesaret ile bu kutlu yürüyüşe çıktım. ‘Gençlere siyasette yer vermek, ustalığın şiarındandır’ sözü ile bizlere öncü olan liderimizin yolundan gitmeye ve Allah’ın izniyle memleketimize, milletimize, ümmete hizmet etmeye hazırım. Bu bir bayrak yarışıdır. Bu davada emelim 2019, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda gayret ederek bayrağı zirveye taşımak için elimden geleni yapmaktır. Genel başkanımızın dediği gibi ‘Karşımızdaki meselelerin büyüklüğüne değil yüreğimizin büyüklüğüne, karşımızdaki düşmanların gücüne değil kendi gücümüze’ bakarak yolumuza kararlılıkla ilerleyeceğiz. İl başkanlığı görevinin tarafıma tevdi edilmesi halinde, teşkilatlarımızın bütün kademelerinde geçmişten bugüne emek vermiş her bir ferdin hukukuna riayet edeceğimizden, ayrımcılık, adamcılık yapmaksızın bir kardeş edasıyla birleştirici, kucaklayıcı bir yönetim anlayışı ile hareket edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu kutlu dava yolunda bugüne kadar ana kademede, kadın kollarında ve gençlik kollarında görev yapan bütün dava arkadaşlarıma yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Başta 15 Temmuz demokrasi şehitlerimiz olmak üzere davamız uğruna şahadet mertebesine erişmiş olan teşkilat mensuplarımızı da rahmetle anıyorum” dedi.

Kıylık, aydınlık geleceğin mimarları olan öğretmenlerin de 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Basın toplantısı, soru cevap bölümü ile sona erdi.