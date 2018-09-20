Ayakkabı hırsızlarının rahat tavırları ‘pes' dedirtti

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde hırsızlar bir hafta içesinde birçok eve girerek ayakkabı çaldı. Güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedilen görüntülerde hırsızların rahat tavırları bu kadarına da ‘pes' dedirtti.

Olay. İpekyolu ilçesine bağı Alipaşa Mahallesi Meşeli Sokak'ta bulunan bir apartmanda geçtiğimiz gün meydana geldi. Sabah saat 04.50 sıralarında sokağa gelen iki hırsız burada bir apartmana girdi. Çevreye aldırış etmeden apartmana giren ve 10 dakika sonra binadan çıkan hırsızların aynı rahatlıkla olay yerinden uzaklaşmaları dikkat çekti. Apartmanın güvenlik kamerasına takılan hırsızların rahat tavırları ise bu kadarına da pes dedirtti.

Geçtiğimiz günlerde aynı sokakta bulunan başka evlere de hırsızların girdiğini belirten apartman görevlileri, bu konuda site sakinlerini uyardı. Benzer olayla birkaç kez daha karşılaştıklarını dile getiren görevliler, yaşanan son olayla hırsızların sabah binaya girdiğini ve orada bayat ekmeklerin içine konulduğu poşete ayakkabıları koyarak oradan uzaklaştıklarını söyledi. Hırsızların elini kolunu sallaya sallaya içeri girmesinden rahatsız olan görevliler, bu konuda yetkililerden yardım talep etti.

Son 2-3 yılından bu yanan mahallelerinde hırsızlık olayların arttığını ifade eden Naim Can isimli apartman görevlisi, site sakinlerinin apartman giriş-çıkışlarında kapının tam kapanıp kapanmamasına dikkat etmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Sitelerinde kamera sistemi olmasına rağmen hırsızların rahatlıkla binalara girdiğine dikkat çeken Can, bu durumun endişe verici olduğunu kaydetti.