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07 Temmuz 2017 14:34

Aydın Ahi için mevlit okutuldu

VAN (İHA) – Van’ın Özalp ilçesinde uğradı silahlı saldırı sonucu şehit olan Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi için mevlit okutuldu.

Aydın Ahi için mevlit okutuldu

07 Temmuz 2017 14:34


Özalp ilçesinde geçen hafta teröristler tarafından silahlı saldırıya uğrayarak şehit olan Aydın Ahi için mevlit okutuldu. Boğazkesen Mahallesi’ndeki taziye evinde verilen mevlide Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan, Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Bayır, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, AK Parti Özalp İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar, AK Parti il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim’in okunması ve duaların yapılmasının ardından davetlilere öğle yemeği verildi.




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