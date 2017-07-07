Özalp ilçesinde geçen hafta teröristler tarafından silahlı saldırıya uğrayarak şehit olan Aydın Ahi için mevlit okutuldu. Boğazkesen Mahallesi’ndeki taziye evinde verilen mevlide Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan, Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Bayır, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, AK Parti Özalp İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar, AK Parti il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim’in okunması ve duaların yapılmasının ardından davetlilere öğle yemeği verildi.