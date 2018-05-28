326 TÜBİTAK Bilim fuarı ile Türkiye’de önemli bir işe imza atan Van, bu konuda bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük eğitim okulu olan Edremit Ayhan Şahenk Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Merkezi Okulu, bu yıl bilim fuarlarına 10 proje ile katıldı. Yaptığı çalışmalar ile Van ve bölgede hizmet veren özel eğitim okullarına da ilham kaynağı olmayı başaran Ayhan Şahenk Özel Eğitim Uygulama Okulu, bu anlamda çığır açmaya hazırlanıyor. Okulda düzenlenen bilim fuarında öğrencilerin gündelik ve eğitim hayatlarını kolaylaştıracak olan 10 materyal tasarım projesi orta ağır düzeyde zihin engelli olan öğrenciler tarafından sergilendi. Projelerini katılımcılarla paylaşan öğrenciler, gösterilen ilgiden dolayı bir hayli mutlu oldu.

Ayhan Şahenk Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Merkezi Okulu fuar yürütücüsü Özcan Mete, öğrencilerin günlük yaşam becerilerini kolaylaştırmak ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamak adına projeler hazırladıklarını söyledi.