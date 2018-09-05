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05 Eylül 2018 16:29

Ayin için çalışmalar hız kazandı

VAN (İHA) – Van Gölü’nde bulunan Akdamar Adası ve kilisesinde yapılacak olan ayin için çalışmalar hız kazandı.

Ayin için çalışmalar hız kazandı

05 Eylül 2018 16:29


9 Eylül’de yapılacak ayin için çalışmalar devam ederken, Van Valiliği öncülüğünde ilgili kurumlar Akdamar Adası’nda hazırlıklarla ilgili incelemelerde bulundu. Van Vali Yardımcısı ve Gevaş Belediye Başkanı İshak Çınar, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Salih Allahverdi ve ilgili kuruluşların temsilcileri ile birlikte Akdamar Adası’nda ayin öncesi son hazırlıkları gözden geçirdi. Görev dağılımı ile ilgili yerinde incelemelerde bulunan Kaymakam Çınar, ayrıca ünlü Su Altı Fotoğrafçısı Tahsin Ceylan’ın yarın adada gerçekleştireceği ‘Van Gölü’nün Sırları’ fotoğraf sergisi ve kitap lansmanı ile ilgili yer tespitinde bulundu.


9 Eylül’de yapılacak olan ayin öncesinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması adına çalışmaların titizlikle yürütüldüğü ifade edilirken, ayinin en güzel şekilde Van’a ve Gevaş’a yakışır bir şekilde yapılacağı dile getirildi.




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