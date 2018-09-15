'Baba 1,5' filminin ikinci galası Van'da yapıldı

Yönetmenliğini Deniz Denizciler'in yaptığı, başrollerini Peker Açıkalın ve Rüzgar Erkoçlar'ın üstlendiği 'Baba 1,5' komedi türündeki filmin ikinci galası Van'da yapıldı.

Yapımcılığını Van'a ait bir yapımın üstlendiği ve ilk galası İstanbul'da yapılan 'Baba 1,5' filminin ikinci galası da Van'da gerçekleştirildi. ‘Baba 1.5' filminin başrolleri Peker Açıkalın, Rüzgar Erkoçlar ve Seyithan Özdemir'in katılımıyla film, Van AVM'de bulunan bir sinema salonunda seyircisiyle buluştu. Gösterim öncesi film ekibi sahneye çıkarak seyircileri selamladı. Daha sonra bir konuşma yapan ünlü komedyen Peker Açıkalın, filmin büyük emeklerle hazırlandığını belirtti. Açıkalın, “Bu harcanan emeğin karşılığında da sanatçılar halktan aldığı tepkiyle doyum sağlıyor. Ama biz şunu baz alarak yaptık; filmi aile filmi olarak yaptık. Bu yüzden küfür yok ve kan yok. Çok gerçekçi bir film. Bütün aile fertlerin ailelerin izleyebileceği bir film. Bundan sonraki galalarımız devam edecek ama Van'daki tepkiden dolayı şahsım adına ben çok memnun oldum” dedi.

Van'da ilk defa geldiğini dile getiren ünlü oyuncu Rüzgar Erkoçlar ise, “Ben Van'a ilk defa geliyorum ama gerçekten gelip buradaki güzellikleri görmek hepimiz için ayrı bir keyif oldu. Bizi çok güzel ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Güzel bir aile komedisi çektik. İnşallah sizinle de galamızı İstanbul da yaptık. İkinci galamızı Van'da devam ediyoruz” diye konuştu.

Galaya katılan Vanlılar komedi filmini büyük bir hayranlıkla izledi.