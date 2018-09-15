'Baba 1.5' filminin oyuncuları ve Vanlı yönetmeni Vali Zorluoğlu'nu ziyaret ettiler

'Baba 1.5' filminin ikinci galası için kentte bulunan filmin başrol oyuncuları Peker Açıkalın, Rüzgar Erkoçlar ve Vanlı yönetmen Deniz Denizciler, Van Valisi Murat Zorluoğlu'nu ziyaret ettiler.

Senaryosunu Kamuran Süner, yönetmenliğini Deniz Denizciler'in yaptığı ve Peker Açıkalın, Rüzgar Erkoçlar, Deniz Özerman, Nilay Duru, Haldun Boysan, Ali Erkazan ve Seyithan Özdemir'in rol aldığı polisiye komedi ‘Baba 1.5' filmin dün İstanbul'ya yapılan birinci galasının ardından bu gün ikinci galası Van'da yapıldı. Başrol oyuncularından Peker Açıkalın ve Rüzgar Erkoçlar, Seyithan Özdemir ile filmin Vanlı yönetmeni Deniz Denizciler'in katılımıyla gerçekleşen galada Vanlı sanatseverler oyuna büyük ilgi gösterdi. Filmin galasının ardından film ekibi Van Valisi Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret ettiler. Misafirleri kapıda karşılayan Vali Zorluoğlu, bir süre sohbet ettiler.

Van'da çok değerli sinema sanatçıları misafir etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Zorluoğlu, “Türkiye'de isim yapmış sanatçılar ve buraya esasında güzel maksat için geldiler. Yapımcılığını Vanlı hemşerimizin üstlendiği filmin ikinci galasını burada gerçekleştirdik. Bizim gönlümüz bu tür filmlerden bir kısmının Van'da gerçekleştirilmesi. İnşallah sanatçı ve yapımcılarımız Van'da bir yapım için kolları sıvarlar. Bizde valilik ve belediye olarak yapımın hayata geçmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ettik. Van son yıllarda her alanda atak içinde olan kent. Turizm anlamında çok iddialıyız. Ama turizmle birlikte çok başka alt yapının oluşması gerekiyor. Sanat bunlardan bir tanesi ve bunun içinde sinema ilgi bakımından uyandıracağı etki bakımından en önemli sanat dalı. Van'da şu ana kadar bir film festivali olmadı ama onun da alt yapısını oluşturacak şekilde burada bir kaç filmle ilimizi ülkemizde ve yurt dışında tanıtma imkanı buluruz” dedi.

Burada konuşma yapan filmin başrol oyuncusu Peker Açıkalın, “Van'dayız. 2. galamızı burada yaptık. İlkini İstanbul'da yapmıştık. Bu tür açılımları en azından gala olarak ayrı illerde yapmak özellikli bir durum. Filmi seyirciyle izledik. İstanbul seyircisinden çok daha samimi ortamda filmimizi izledik. İstanbul'da seyrettiğimiz seyirci kitlesiyle Van'daki seyirci arasında enerji farkı vardı. Ben Van'ı yıllardır geziyorum. Van'da da bir film çalışması yapma imkanımız mevcut. Van'da film çekmek için de senaryo yazılacak, yapımcı kabul edecek Valimiz yardım edecek. Van çok gelişmiş ve genç bir kitleye sahip” dedi.

Son olarak bir konuşma yapan filmin diğer başrol oyuncusu Rüzgar Erkoçlar ise, “Ben Van'a ilk kez geldim. Çok güzel. Belli başlı yerleri görebildik. Halk bizi çok güzel karşıladı. Hepsine teşekkür ederim. Güzel bir aile komedisi yaptık. İnşallah Türk halkımız beğenir” dedi.

Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından film ekibi İstanbul'a girmek üzere Van'dan ayrıldı.