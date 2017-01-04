Van’da, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen badminton il müsabakaları sona erdi.

Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonunda yapılan müsabakalara 13 kız, 15 erkek takımı katıldı. Müsabaka sonucunda Badminton Genç Kızlar kategorisinde Halide Edip Adıvar MTA Lisesi birinci olurken, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ikinci, Türkiye Yardım Severler Anadolu Lisesi üçüncü ve Vali Haydarbey Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu.

Badminton Genç Erkekler kategorisinde ise Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi birinci, Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Şamran Anadolu Lisesi üçüncü ve Türkiye Pakistan Dostluğu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu.

Müsabakalarda dereceye giren okullara ödülleri Badminton İl Temsilcisi Atilla Enterili ve hakemler tarafından verilirken, birinci olan takımlar ise Muş ilinde yapılacak olan grup müsabakalarında Van’ı temsil edecek.