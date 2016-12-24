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24 Aralık 2016 10:56

Bahçesaray ve Çatak yolu ulaşıma kapandı

Bahçesaray ve Çatak yolu ulaşıma kapandı

24 Aralık 2016 10:56

Van’da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Van-Bahçesaray ve Çatak karayolu ulaşıma kapanırken, çoğu uçak seferinin ise iptal edildiği bildirildi.
Van’da gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artırarak devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı nedeniyle kimi uçak seferleri iptal edilirken, Van- Bahçesaray ve Çatak karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Etkili olan sis görüş mesafesi düşürürken sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise, kar yağışı nedeniyle Van- Bahçesaray ve Çatak karayolunun kapandığını ve kapalı olan yolların açılması için ise çalışma başlatıldığı bildirildi. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı kentte bulunan 42 ana arterde karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
’Uçak seferleri iptal edildi’
Yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle hava ulaşımı da olumsuz etkilendi. Van Ferit Melen Havalimanı yetkilileri ise yoğun kar yağışı nedeniyle, Anadolu jet 7202-7203 Sabiha Gökçen ,7082-7083 Sun ex.7614-7615 Antalya, TK 2750-2751 Atatürk Havalimanı uçuşları, Pegasus 2429-2430 Adana,190-191 Sabiha Gökçen uçuşlarının iptal edildiğini belirtti.
Meteoroloji uyardı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, “Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların Hakkâri ve Van’ın güneyinde yoğun olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” dedi.



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