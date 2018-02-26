Bahçesaray yolunda karla mücadele

Dün akşamdan bu yana yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, Van-Bahçesaray yolunu kısa süreli ulaşıma kapattı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, sabah saatlerinde bölgeye gelerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından iki ayrı bölgeye düşen çığlar ise temizlenerek yol tekrar ulaşıma açıldı. Ekipler yolda çalışma yaparken, sürücüler ise zincir takarak yollarına devam ettiler. Zincirsiz yola çıkan sürücüler zor anlar yaşarken, bölgede çalışmalar devam ediyor.