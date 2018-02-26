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26 Şubat 2018 13:06

Bahçesaray yolunda karla mücadele

Van’da etkili olan kar yağışı, Bahçesaray karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı.

Bahçesaray yolunda karla mücadele

26 Şubat 2018 13:06


Dün akşamdan bu yana yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, Van-Bahçesaray yolunu kısa süreli ulaşıma kapattı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, sabah saatlerinde bölgeye gelerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından iki ayrı bölgeye düşen çığlar ise temizlenerek yol tekrar ulaşıma açıldı. Ekipler yolda çalışma yaparken, sürücüler ise zincir takarak yollarına devam ettiler. Zincirsiz yola çıkan sürücüler zor anlar yaşarken, bölgede çalışmalar devam ediyor.




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