Bahçesaray’da 15 Temmuz etkinliği

Bahçesaray Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinliğe Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan, Bahçesaray Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Takmaz, AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı çok sayıda vatandaş katıldı. İlk program yaklaşık bin kişinin katılımı ile Türk bayrakları yürüyüş ve akabinde şehitlik ziyareti yapıldı. Daha sonra şehitler için mevlit okutulup yöresel yemek olan ‘helise’ ikramında bulunuldu. Akşam saatlerindeki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine bina en Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından program Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından, vatandaşlar alanda canlı bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını izledi. Gecenin ilerleyen saatlerinde hava soğuyunca, etkinlik alanı içerisinde ateş yakılıp ısınmaya çalışıldı. Gece yarısı camilerden okunan sela’nın ardından program sabah namazı ile birlikte sona erdi.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve şehitleri anma programı kapsamında dün saat 15:00’de merkez cami önünden şehitliğe kadar bayraklı yürüyüşümüz oldu. Akabinde şehitler meydanında şehitlerimiz için yöresel helise yemeğimizin ikramında bulunduk. Daha sonra şehitlerimiz için fidan diktik. Belediye önünde 15 Temmuzla ilgili resim sergici açtık ve akabinde sinevizyon gösterisi ile protokol konuşmaları sonrası program sabah namazı ile birlikte sone erdi” dedi.