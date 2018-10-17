Bahçesaray'da 6 haneli mezra yola kavuştu

Van'ın Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Onur Şatıroğlu beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Cumalı Sabırlı ile birlikte yeni yola kavuşan Küçükköy mezrasını ziyaret etti.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Onur Şatıroğlu, beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Cumalı Sabırlı, eski milletvekili Gülşen Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Takmaz ile birlikte daha önce yolu olmayan ve yaklaşık 4 kilometrelik yol yapılan Akyayla Mahallesine bağlı 6 haneli Küçükköy mezrasını ziyaret etti. Mezra sakinleri ile sohbet edip sorun ve sıkıntıları dinleyen Kaymakam Şatıroğlu, eksiklerin en kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Mezra sakinleri ise mazralarına gelen yoldan dolayı emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı Sabırlı, “Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan gidilmedik, yer sıkılmadık, el ulaşılmadık kimse kalmayacak şiarıyla bugün Küçükköy (kicox) mezrasındaydık. Sadece 6 hanenin yaşadığı ama yolu olmadığı için sorun teşkil ettiğinde sert yalçın kayalıklardan 4 kilometrelik yolu Rabbime şükürler olsun ki açtık. Başta Van Valimiz ve Büyükşehir Belesiye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, İlçe Kaymakamı Onur Şatıroğlu, Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı Bahçesaray Şantiye Şefimiz Abdullah Karca beye ve değerli ekibine çok teşekkürler ederiz. Sorun ve sıkıntı biti. Şimdi oranın su, alt yapı, okul ve bazı çalışmaları en kısa zamanda çözüme kavuşturmayı Rabbim nasip etsin inşallah. Emeği geçen herkese teşekkürler ederim" dedi.