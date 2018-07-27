Bahçesaray’da ’ballı’ toplantı

Bahçesaray ilçesi Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Van Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Tandoğan, birlik bünyesinde çalışan tarım danışmaları ve arıcılar katıldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Tandoğan, “Arıcılık Bahçesaray ilçesinin hayvancılıktan sonra gelen ikinci gelir kaynağıdır. Toplantıda arıcılığın geleceği ve organik bal üretiminde gelinen son durumu değerlendirme ve eğitimi düzenlendik. Bahçesaray ilçesinin bal kalitesinin rakip tanımadığını, balımızın pazar sıkıntısı olmadığını ve organik bal üretimde tüm bal alıcısı hazır bulunmaktadır. Kalitemizi belgelendirmek için organik sertifikalara sağlanacaktır. İlçenin ikinci geçim kaynağı olan bal ve bizim beslenmemizde ve ilçenin tanıtımına katkı sağlamaktadır. Binlerce yıldır ilçede arıcılığın süre gelen bir faaliyet olduğunu ve Van ilinde arıcılığın buradan diğer ilçelere yayıldı. Bu bizim kültürel değerimiz ve mirasımızdır. Buna sahip çıkmamız ve kalitemize aynı devam ederek sürekli üzerine bir şeyler eklememiz gerekir. Arıcılık faaliyetlerin her yıl geliştiğini ve devlet hibe desteklerinin takip etmemiz gerektiğini ve her destenin azami bir şekilde faydalanmalıyız” dedi.