Bahçesaray’da bayramlaşma

Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan, beraberindekilerle Bayram namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla birlikte Bayram namazı sonrası cami içerisinde bayramlaştıktan sonra birlikte kahvaltı yaptılar. Yapılan kahvaltının ardından Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan, beraberinde Bahçesaray eski Belediye Başkanı Naci Orhan, AK Parti Van Milletvekili adayı Gülşen Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Takmaz, AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ve vatandaşlarla birlikte ilçenin kabristanına gittiler. Kabristan ziyaretinin ardından resmi bayramlaşmak üzere çay bahçesinde vatandaşlarla bir araya geldiler. Buradaki bayramlaşmanın ardından Kaymakam Özcan ve beraberindekiler İlçe Jandarma Komutanlığına giderek askerlerle bayramlaştılar. Buradaki bayramlaşmanın ardından grup Cuma namazını kılmak için Bahçesaray Merkez Camii’ne gittiler. Namaz sonrası kaymakamlık ve belediye tarafından yöreye has olan halise yemeği vatandaşlara ikram edildi.

Program, Bahçesaray eski Belediye Başkanı Naci Orhan’ın evinde yenilen öğlen yemeğinin ardından sona erdi.