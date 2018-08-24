Bahçesaray’da bayramlaşma

Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan, AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ve beraberindekilerle birlikte ilçede vatandaşların yanı sıra polis ve jandarmanın Kurban bayramını kutlamak için bir dizi ziyaretler gerçekleştirdiler. Kaymakam Özcan, Başkan Sabırlı ve beraberindekiler ilk olarak merkez camiinde bayram namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştılar. Daha sonra ilçe kabristanı ile Sündüs Şehitliği ziyaret eden heyet, burada okunan duaların ardından ilçe merkezine geçilerek ilçe halkıyla bayramlaşma gerçekleştirildi. Bayramlaşma sonrası vatandaşlara yöresel yemek olan ‘helise’ yemeği ikram edildi. Heyet daha sonra sırasıyla ilçe jandarma ve ilçe emniyetine giderek jandarma ve polislerin bayramını kutladı. Heyet sırasıyla Bitlis’in Hizan ilçesi sınırına olan Kevri Jandarma Karakolunu, Çiçekli, Ulubeyli, Doğanyayla (Arvas) ve Elmakaya mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların bayramını kutladılar. Heyet son olarak ilçe merkezindeki şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladılar.