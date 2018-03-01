Bahçesaray’da ’Güzel Bir Sohbet İçin Misafiriniziz’ projesi

Proje kapsamında her hafta pazar ve perşembe akşamları, din görevlileri kendi mahallesinde yatsı namazı sonrası bir eve misafir oluyor. Ev sahibinin etrafındaki hanelerden bir topluluk çağırmasıyla ‘ailenin önemi ve yapısı, milli ve manevi değerler, İslam dininin aileye verdiği değer, çocuklar üzerinde ailenin önemi, ilmihal konuları’ konuşularak, Kur’an tilaveti dinlenilerek dualar ediliyor.

Vatandaşlar, programdan duydukları memnuniyeti dile getirirken, projenin mayıs ayı başına kadar devam edeceği belirtildi.