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01 Mart 2018 10:07

Bahçesaray’da ’Güzel Bir Sohbet İçin Misafiriniziz’ projesi

Van’ın Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan, din görevlileriyle birlikte ’Güzel Bir Sohbet İçin Misafiriniziz’ projesinin startını verdi.

Bahçesaray’da ’Güzel Bir Sohbet İçin Misafiriniziz’ projesi

01 Mart 2018 10:07


Proje kapsamında her hafta pazar ve perşembe akşamları, din görevlileri kendi mahallesinde yatsı namazı sonrası bir eve misafir oluyor. Ev sahibinin etrafındaki hanelerden bir topluluk çağırmasıyla ‘ailenin önemi ve yapısı, milli ve manevi değerler, İslam dininin aileye verdiği değer, çocuklar üzerinde ailenin önemi, ilmihal konuları’ konuşularak, Kur’an tilaveti dinlenilerek dualar ediliyor.


Vatandaşlar, programdan duydukları memnuniyeti dile getirirken, projenin mayıs ayı başına kadar devam edeceği belirtildi.




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