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03 Aralık 2017 12:23

Bahçesaray’da memur lokali açıldı

Van’ın Bahçesaray ilçesinde Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan’ın katılımıyla memur lokalinin açılışı gerçekleşti.

Bahçesaray’da memur lokali açıldı

03 Aralık 2017 12:23


Bahçesaray Kaymakamlığı tarafından yaptırılan ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasında hizmet vermeye başlayan memurların faydalanacağı lokal açıldı. Açılışa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan, hakim Necdet Ergün, Bahçesaray Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ulaş Doğan, Bahçesaray Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Takmaz, savcı Enes Bilgili ve memurlar katıldı. Açılış öncesi kısa bir konuşma yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan, Bahçesaray’da böyle bir mekanın olması oldukça güzel olduğunu ifade ederek, "Ben buraya ilk geldiğimde çok şaşırmıştım vede çok hoşuma gitmişti. Şimdi birazda kış döneminde de kullanılabilecek bir hale getirdik. İnşallah memurlarımız "biz mahrumiyetteyiz" düşüncesinden biraz daha rahatlayarak burada görev yaparlar istiyoruz. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun" dedi.


Konuşmanın ardından Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Özcan, hakim Necdet Ergün ile birlikte açılış kurdelesini kestikten sonra lokali gezdiler. Davetlilere tatlı ve çay ikramı yapıldıktan sonra program sona erdi.




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