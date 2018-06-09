Bahçesaray’da Ramazan etkinliği

Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan tarafından düzenlenen Ramazan şenliklerinin dördüncüsü halkın yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda yapılan şölenin misafirleri bu kez ağırlıklı olarak kadınlar ve çocuklardı. 1300 kişinin iftarını açtığı şölene Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Takmaz, AK Parti Van Milletvekili adayı Gülşen Orhan ve çık sayıda vatandaş katıldı. İftarın açılması ve akşam namazının ardından sahne alan Van Şehir Tiyatrosu ekibi: Karagöz-Hacivat gölge oyunu, illüzyon gösterisi ve sahne şovlarıyla Bahçesaraylı kadınların ve çocukların eğlenceli saatler geçirmelerine vesile oldu. Aynı zamanda Kaymakam Özcan, gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye gelerek kadınların talep ve beklentilerini dinleyip sohbet eti. Gülşen Orhan ise sahneye çıkıp karanfil dağıttığı şölen, vatandaşların davul ve zurnalar eşliğinde halay çekmesiyle son buldu.