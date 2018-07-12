Bahçesaray’da su sevinci

VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Bahçesaray’da devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı. Bahçesaray su kaynağına da giden Tekataş, pikniğe gelen vatandaşlarla görüşerek, çocuklarla da yakından ilgilendi. Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan ile de bir araya gelen Tekataş, ilçede devam eden 15 kilometrelik yeni su hattı çalışmalarının bitirilmesiyle Bahçesaray’da su probleminin sona ereceğini belirtti. Genel Müdür Ali Tekataş, “İlçede yılların beklentisini karşılıyoruz. İhmal edilen hizmetlerin getirilmesi için Bahçesaray’da hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalarla Bahçesaray’ın su sorunu tamamen tarih olacak. Su ile gelen mutlulukları halkımızla paylaşıyoruz. Onlara hizmet bizim borcumuz ve sorumluluğumuz. Gösterdiği misafirperverlikten dolayı Bahçesaray Kaymakamı Mehmet Özcan ile çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yeni su hattının çekilmesiyle ilçe merkezi, Ulubey Mahallesi Saray mezrası, Cevizlibelen Mahallesi Petekli mezrası, Cevizlibelen Mahallesi Şerefhan mezrası, Yaylakonak ve Güneyyamaç mahallelerindeki yıllardır süren içme suyu problemi sona erecek. Yatırım bedeli yaklaşık 2 milyon 200 bin TL olan projenin 2018 yılında tamamlanacağı, 2019 yılında da yapılması düşünülen ek içme suyu hatları ile Bahçesaray ilçesinin tamamının içme suyu sorunu çözüme kavuşturulacak.

VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş’ın Bahçesaray ziyaretine VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Nazım Akman, Plan Proje ve Yatırım İnşaat Dairesi Başkanı Harun Şahin, İşletmeler Daire Başkanı Bahattin Önder, Özel Kalem Müdürü Mustafa Numan Özdağ, Kontrol Mühendisi Uğur Aydemir, Güney Şube Müdürü Tevfik Ergenç de katıldı.