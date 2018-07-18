Bahçesaray’da ‘Sündüs’ şehitleri anıldı

18 Haziran 1993 tarihinde, PKK’lı teröristler tarafından kadın, erkek ve çocuk gözetmeksizin şehit edilenler için her yıl olduğu gibi bu yıl da aileleri ve halkın katılımı ile Bahçesaray Şehitliğinde bir anma töreni düzenlendi. Merkez Camii’nde toplanan kalabalık, ellerinde 25 yıl önce şehit düşen vatandaşların isimlerinin yer aldığı dövizlerle "Kahrolsun PKK", “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları ile şehitliğe kadar yürüdü. Burada okunan Kuran ve duanın ardından şehit Huri Samsa’nın oğlu Sebahattin Samsa, günün anlamına binaen basın açıklaması yaptı.

"Bu ateş 25 yıldır içimizi yakıyor"

Şehit Huri Samsa’nın oğlu Sebahattin Samsa, “Malumunuz 18 Temmuz 1993 tarihinde saat 22.00 sularında yaşanan bu vahim kanlı olayın, Bahçesaray ilçesi Sündüs Miran Yayla mıntıkasına gelen 7 silahlı kişi, grubun başı bilinen vahşi sarı sakallı mavi gözlü cani, insanlıktan nasibini almamış vahşiler, bu şehitlik mezar taşlarında isimleri yazılı doğum tarihleri farklı, kader ve ölüm saatleri aynı olan 14 çocuk ve 10 bayandan oluşan bu 24 mazlum, savunmasız silahsız sivil insanları yaylada Ahmet Sevgili’nin çadırına toplayarak, ’Sizin kocalarınız Geçici Köy Korucusu’dur, siz bunun cezasını çekeceksiniz’ şeklinde propaganda yaptılar. Daha sonra vahşi cani katiller yayla vadinin ismini sual ederek ve bu sualden sonra vadinin adını telsizle bildirerek karşıdan alınan olurla otomatik silahla tarayarak şehit etmişler. Ya peki bir sivilin öldürülmesi hangi hukuk ve vicdanla ifade edilebilinir ki. Eşler dul, çocuklar yetim kaldı. Düşününki onlar sizin anneniz, onlar sizin kardeşiniz böylesi bir empati yapın. Ateş düştüğü yeri yakar misali Bahçesaray Sündüs katliamı, 18 Temmuz 1993 günü bizim için bir mahşer bir kıyamet günüydü. Bu ateş 25 yıldır içimizi yakıyor. Şehitlerimizi rahmetle anarak, şirin ilçemizin halkı sabır ve metanetle bizlere her zaman teselli vererek, birlik ve beraberliğini bütün dünyaya göstermiş olmaktadır. Şehitlerimizi her gün anıyoruz andıkça günümüzde saklı olan acı ve kanayan yaramız içimizi yakıyor. Dünya durdukça, nesillerimiz bunu andıkça içimizi yakar durur, sizleri unutmayacağız aziz şehitlerimiz kim unutur” dedi.

Samsa, “Kulağımda inliyor ahit sesleri. Can çekişen çocukların narın hıçkırıkları beynimde canlandırırken, şehit anne ve bebeklerin isimlerine değinmeden geçemiyorum. Yunus Sabırlı (2), Azat Sabırlı (7), Hikmet Sabırlı (20), Semra Sabırlı (17), Muhteber Sabırlı (38), Gülnaz Söylemiş (18), Zelal Ağaç (1), Sevim Ağaç (7), Neşide Ağaç (32), Zozan Turan (10), Bahar Turan (3), Hediye Turan (20), Yıldız Güzel (13), Eylem Almalı (4), Nezahat Almalı (12), Azime Almalı (14), Sedef Almalı (35), Hürriyet Sevgili (12), Beybun Sevgili (40), Menice Yaşa (18), Muhammet Yaşa (8), Hamit Yaşa (4), Müzeyyen Yaşa (42) ve vadinin annesi Diye Hitap Eden Huri Samsa her biri o gecenin yıldızları gibi parlaktılar. Ne hikmetse 7 yaşındaki Azat Sabırlı’ye sanki mermi isabet etmemişti çadırdan dışarı çıktı. Yaralıydı ağlamadı, yıldızlara baktı siz şahitsiniz annesi, ablası ve kardeşi çadırdaydı. Seslenecek oldu vazgeçti kokudan öte bir şey hissetti. Etrafında üç defa döndü, çadırın içine geri döndü yine ağlamadı. Barut ve kan kokusu yüreğini yakmıştı o anda. O kadar ölmeyi istedi ki Allah onu kırmadı o da şehit oldu kardeşler ile cennete göçtü” şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından Kaymakam Mehmet Özcan ve AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, şehitlerin mezarına kırmızı ve beyaz karanfil bıraktı. Kalabalık, terörü lanetleyen sloganlar atarak şehir merkezinde kurulan çadıra geldi. Burada kısa bir konuşma yapan AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, şehitlerin ismini okuyup yoklama aldı.

Daha sonra kürsüye çıkan AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, "18 Temmuz Türkiye’de sıcaklığın en yüksek doruklarda olduğu gündür aslında. Onun için sıcakların ve coğrafi şartların verdiği güzelliklerle yaylaya çıkan bir grup Bahçesaraylı, hiçbir şeyden haberi yok tamamen yaylanın güzelliklerini ve orada geçim derdi ile nasıl ki kışlık erzağını yapabilmek için bir hanım kardeşlerimiz çocukları ile beraber, aileler 1993 yılında yaylaya çıkıyorlar ve gece vakti birileri gelip kapılarını çalıyor ve 20 metrekarelik bir çadıra insanları yığıyor. Ve hiçbir şey söylemeden, hiçbir şey anlatmadan, demin başkanım ifade ettiği gibi ’siz korucuların eşlerisiniz bunun bedelini ödeyeceksiniz’ diye bir zihniyet orada o yaşlı insanlara, kadınlara bizim en önemli gördüğümüz kutsalımız kadınlarımız, yavrularımız bunları gözünü kırpmadan kurşun yağdırıyorlar. Bir yaşındaki çocuğun üzerinden en az 20 tane kurşun çıkıyor. Bunun vicdanla, insanlıkla, davayla, ne olursa olsun hangi şartlarda olursa olsun bunun izahı var mı? Böyle bir katliamın, böyle bir vahşetin Bahşesaray’ın Sündüs Yaylası’nda olması, Bahçesaraylıların da, Vanlıların da yüreğini sızlatmıştır. Böyle bir kahpeliğin yapılması insanlık tarihine kara bir leke olarak girmiştir. Ve yapanların tereyağı gibi su üstüne çıkmak için yok şu şöyle oldu, bu böyle oldu dediklerini akabinde 2014 yılında kimin yaptığı belli oldu. Terör örgütü, her türlü terör örgütüne lanet olsun. Bu örgüte manevi ve manevi, maddi ve lojistik destek sağlayanlara da lanet olsun” dedi.

Son olarak kürsüye çıkan Bahçesaray kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan ise, “Bana bu Sündüs katliamında o gün olanları anlattıklarında gerçekten içim parçalandı. Tarifi imkansız belki dünya tarihindeki böyle anlatılacak insanlık dışı bir hadiselerden bir tanesi. Maalesef burada Sündüs yaylamızda gelmiş bir olay. Buradaki şehit yakınlarımıza ne yapsak, onlara ne şekil bir teselli vermeye çalışsak çok az kalacağı kanaatindeyim. Bu kadar büyük ve tarifi mümkün olamayan bir acı. Ben 70 yaşına da gelseler, 80 yaşına da gelseler inşallah oradaki her görev alan, onları oraya yönelten, onara bir şekilde bu fikri veren arkalarında kim varsa tetiği sıkanlara kadar inşallah hepsi bir gün hak ettikleri cezayı bu dünyada bulur, bulamazlarsa Mahkeme-i Kübra’da Allah onlara en güzel şekilde adaletini tecelli ettirir” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından şehitler için mevlit ve Kur’an-ı Kerim okutuldu. Program, öğle yemeği ile sona erdi.

Anma programına Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Öncan, Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdurrahman Çohaz, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Takmaz, AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Baki, kamu kurum amirleri, şehitlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.