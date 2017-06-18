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18 Haziran 2017 11:13

Bahçesarayda teravih sonrası ateş etrafında çay sefası

Van’ın Bahçesaray ilçesinde vatandaşlar, teravih sonra yaktıkları ateş etrafında çaylarını içerken sohbetlerini sürdürüyorlar.

Bahçesarayda teravih sonrası ateş etrafında çay sefası

18 Haziran 2017 11:13


Ramazan’ın son haftasına girildiği bu günlerde vatandaşlar, iftar sonrası teravih namazı için camilere akın ediyor. Teravih namazı sonrası Bahçesaraylı vatandaşlar, bir arya gelerek yaktıkları ateşin etrafında bir yandan çaylarını içerken, bir yandan da sohbetlerini yapıyorlar. Güney bölgelerinde vatandaşlar sıcaktan bunalırken, Bahçesaray’daki vatandaşlar ise ısınmak için ateş yakıyorlar. Her teravih sonrası sohbet etmek için bir araya geldiklerini ifade eden AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, "Gündüz günlük işlerimizle uğraşıyoruz. Ramazan olduğundan dolayı çay içemediğimiz için akşam olunca da teravih sonrası vatandaşlarla bir araya gelerek çaylarımızı içerken sohbet ediyoruz. Akşamları buraları çok soğuk olduğundan dolayı ateş yakarak ısınmaya çalışıyoruz" dedi.




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