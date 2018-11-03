Bahçesaray'ın merkez caddeleri asfaltlandı

Van Büyükşehir Belediyesi, Bahçesaray'ın Cumhuriyet, Şahintepe, Hastane caddeleri ile jandarma yolunu asfaltladı.

Van'a 110 kilometre uzaklıkta bulunan ve ulaşımda yaşadığı zorluklardan dolayı halk arasında 9. gezegen olarak tanımlanan Bahçesaray ilçesinde Van Büyükşehir Belediyesi'nin yol yatırımları devam ediyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde bulunan Cumhuriyet, Şahintepe, Hastane Caddeleri ile jandarma yolunu sıcak asfalt ile kaplandı. Yaklaşık 1,5 kilometrelik alanda yapılan çalışma 3 günde tamamlandı. 2018 yol ve asfalt çalışmaları kapsamında ilçe merkezi ve bağlı mahallelerde yol ve asfalt çalışması yaptıklarını belirten Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ülker Cem Kaplan, doğal güzellikleri ile bilinen Bahçesaray ilçesinin yapılan çalışmalarla daha da güzelleştiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin kendi öz kaynakları ile ilçe merkezinde çalışma yaptığını ifade eden Kaplan, “Kent merkezine en uzak ikinci ilçemiz olan Bahçesaray ilçemizde bu yıl içerisinde yaklaşık olarak 30 kilometrelik yol çalışması gerçekleştirdik. Son olarak da ilçe merkezinde bulunan Cumhuriyet, Şahintepe ve Hastane caddeleri ile jandarma yolunu sıcak asfaltla buluşturduk. Burada 60 kamyon 1 finişer, 2 silindir ve 23 personel çalıştı. 3 gün gibi kısa bir sürede çalışmamızı tamamladık. Bu yıl içerisinde Bahçesaray tarihinde görülmemiş bir çalışma ile ilçemize bağlı mahallelerde yaklaşık 16 kilometrelik yolu ilk defa asfaltla buluşturduk. Yine 14 kilometrelik topraklı yolları sıfırdan alt yapıları ile birlikte stabilize hale getirerek en uzak mahallelerimize bile ulaşım sağladık. Ekiplerimiz zorlu Bahçesaray coğrafyasında canla başla çalışarak vatandaşımıza yol hizmeti götürdüler. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.