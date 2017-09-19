Bahçeşehir Kolejinden müzikli açılış

Okul bahçesinde düzenlenen programa Van Valisi Murat Zorluoğlu’nun eşi Sevcan Zorluoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Geylani, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keser, Bahçeşehir Koleji Müdürü Murat Atlıhan, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Programda kısa bir konuşma yapan Okul Müdürü Murat Atlıhan, akademik başarının yanı sıra spor ve sanata da önem verdiklerini belirterek, “Bugüne kadar donanımlı ve dünya vizyonu olan bireyler yetiştirdik, bundan sonra da yetiştirmeye devam edeceğiz. Ben bu kapsamda yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Okul müzik öğretmenlerinin sunduğu müzik dinletisi ile devam eden program, ikramlarla sona erdi.