Bakan Akdağ: “Avrupalı siyasiler teröristlere kol kanat geriyorlar”

Tam tersine maalesef Avrupalı ülkeler ve birçok Avrupalı siyasi, teröristlere kol kanat geriyorlar. Ülkelerinde bunları besliyorlar. Bunların para toplamalarına müsaade ediyorlar. Gerek PKK terörü için, gerek DHKP-C için, gerekse FETÖ için bu böyledir” dedi.

Çeşitli ziyaretler kapsamında Van’a gelen Bakan Akdağ, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van İl Başkanlığında partililere seslendi. Van’da terör örgütü PKK tarafından 5 sivil siyasetçinin şehit edildiğini belirten Bakan Akdağ, “Van terörün ve teröristlerin zulmünden bunalmış bir şehir. Şehit olan 5 sivil siyasetçi kardeşimize rahmet diliyorum. Terör meselesinde hükümetimiz ve iktidarımız üstünlük sağlamış durumdadır. Bu hususta kendimiz dışında, Türkiye dışında hiç kimseden bir destek alamıyoruz. Tam tersine maalesef Avrupalı ülkeler ve birçok Avrupalı siyasi, teröristlere kol kanat geriyorlar. Ülkelerinde bunları besliyorlar. Bunların para toplamalarına müsaade ediyorlar. Gerek PKK terörü için, gerek DHKP-C için, gerekse FETÖ için bu böyledir. Bizler 4 terör örgütü ile mücadele ediyoruz. Bunlara DEAŞ’ı da eklemek lazım, son birkaç senedir. Ama şükürler olsun artık bu meseleyi tamamen kontrol altına almış bulunmaktayız” dedi.

“Terörle mücadele çok başarılı bir biçimde devam ediyor”

Türkiye’nin bulunduğu konum itibarıyla her zaman maşa olarak kullanılan terör örgütleri tarafından tehdide uğrayabilecek bir ülke olduğunu ifade eden Bakan Akdağ, “Önemli olan bunlarla baş etmek ve bunları alt etmekti. Bugün bu noktaya gelmiş durumdayız. Şükürler olsun halk oylamasında anayasayı değiştirerek çıktık. Bir tarafta terörle mücadele çok başarılı bir biçimde devam ediyor, bir taraftan da kalkınma hamlemiz devam ediyor. Van’ın da içinde olduğu 23 ilimiz Cazibe Merkezleri Programına alındı. Sayın Başbakanımız bundan bir hafta önce bunların değerlendirilmesi anlamında bize bir görev verdi. İnanıyorum ki Van’da da ciddi bir istihdam imkanı sağlayacağız. Buna ihtiyacımız var. Doğum oranları bölgemizde çok yüksek, dolayısıyla genç bir nüfusumuz var ve bu genç nüfusa istihdam alanları açmak durumundayız” ifadelerini kullandı.

“Halkımızın huzurunu bozmak isteyen her kimse onun kafasını ezeceğiz”

“Van ile birlikte bütün Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde milletimizin, halkımızın huzurunu bozmak isteyen her kimse biz onun kafasını ezeceğiz” diyen Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü.

“Bu bölgelerde yaşayan insanların bizim başımızın üstünde yeri var. Ama vatandaşlarımızın üstünde bu zalimlerin sulta kurmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Sağlıkla alakalı olarak burada çok güzel işler yaptık. Şu anda Van sağlık kuruluşları itibariyle Türkiye’nin en ileri birkaç şehrinden biridir.”

“Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi şehir hastanesi oluyor”

Van’daki bölge hastanesi kompleksinin yeni şehir hastanesi olacağını dile getiren Akdağ, “Van’daki sağlık çalışanı sayımız 2002 yılında bin 900’dü. Buna üniversite ve özel hastanelerimiz de dahil. 2017 yılında 8 bin 300 kişi Van’da sağlık sektöründe çalışıyor. Bu kolay değildi, ama yaptık. Tamamlanacak yatırımlarla birlikte 600 milyon Türk Lirasının üstünde sağlık yatırımı yapmış oluyoruz. Van’da, kamu-özel ortaklığı ile yaptıracağımız hastanelerimizin bedelleri de buna dahil değil. Bunları katarsanız bu 900 milyon liraya dayanıyor” diye konuştu.

“Sağlıklı hayat merkezleri geliyor”

Türkiye genelinde ve Van’da ‘Sağlıklı Hayat’ merkezleri oluşturacaklarını da sözlerine ekleyen Akdağ, “Aile hekimlerimizle birlikte bu işi yürüteceğiz. Bu hizmeti ülke genelinde başlatıyoruz. Van’a çocuk kalp ameliyatlarının yapılması için uzman gönderdik. Genetik laboratuvarı kurduk. Bölgede kornea merkezi kurduk. Van, Doğu Anadolu’nun iki sağlık merkezinden biridir” dedi.

“Her türlü desteği vereceğiz”

Üniversite hastanesine de her türlü desteği sağlayacaklarını aktaran Akdağ, “FETÖ belasından dolayı orada uzaklaştırılan öğretim üyeleri var. Üniversite hastanemiz o yüzden biraz zayıflamıştı. Bakanlık olarak her türlü desteği vereceğiz” şeklinde konuştu..

AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay ve İl Başkanı Zahir Soğanda’nın da yaptığı konuşmanın ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçen Bakan Akdağ ve beraberindekiler, burada hastane çalışanları ile yemek yedi.

Hasta ziyaretinin ardından Bakan Akdağ, Elite World Otel’de yapılacak toplantıya geçmek üzere buradan ayrıldı.