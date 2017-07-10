Bakan Akdağ Van’da değerlendirme toplantısına katıldı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Van’da “Sağlık Bakanlığı Proje Yönetim Merkez Birimi İl Değerlendirme” toplantısına katıldı. Elite World Otel’de düzenlenen toplantı sonrasında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Bakan Akdağ, kentte yapacakları sağlık hizmetleri ile ilgili bilgi verdi. Türkiye genelinde olduğu gibi Van’da da sağlık alanında ciddi mesafe katedildiğini hatırlatan Akdağ, “Yatırımlarımız açısından Erciş ilçesi önemli. Erciş Devlet Hastanemizi bu sene mutlaka hizmete sokacağız. Onun dışında çalışmalarımızın olduğu aile sağlık merkezleri, sağlıklı yaşam merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve ağız diş sağlığı merkezleri ile ilgili detaylara girmiyorum. Ancak bir psikiyatri hastanesi ve rehabilitasyon hastanesi yapılarak, şehir hastanesinin bütünüyle Van’ın gelecek 30 yılını kapsayacak şekilde hizmet vermesini tamamlamış olacağız” dedi.

Kamu-özel sektör ortaklığı olan hastaneler hariç kentteki sağlık yatırımlarının 6 milyon TL’nin üzerine çıktığını ifade eden Bakan Akdağ, şunları kaydetti:

“Üniversite hastanesi ile şehir hastanemizin işbirliği yapması için bütün tedbirlerin alınması kararını aldık. Helikopter ambulanslarımızın hastane ile arasında mesafe olduğundan gecikmeler olduğunu tespit ettik. Uygun bir heliport alanı ya üniversite ya da diğer hastanemize yerleştirmek kaydıyla helikopter ambulanslarımızın da çok daha aktif şekilde hizmet vermesini sağlayacağız. El cerrahisini hem üniversitede hem de şehir hastanemizde yaparak birbirlerini desteklemelerini sağlayacağız. Bir robotik yürüme cihazı şehir hastanemize temin edeceğiz. Bir ivme merkezi ve tüp bebek merkezi kuracağız. Önümüzdeki günlerde şehir hastanemizin acilinde vale hizmeti vermeye başlıyoruz.”

Bakan Akdağ, açıklamalarının ardından kentten ayrılmak üzere havalaanına geçti.