Hakkari ziyaretinin ardından Van’a gelen Bakan Berat Albayrak, Van Valiliği ve AK Parti Van İl Başkanlığı ziyaretinin ardından DoubleTree by Hilton Hotel Van’da Van Valiliği tarafından verilen iftar yemeğine katıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun ardından kürsüye çıkan Bakan Albayrak, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde çok önemli bir petrol sondaj sürecini başlattıklarını belirtti. Albayrak, “Hakkari’de önemli temaslarda bulunduktan sonra Van’a uğramadan Ankara’ya geçmek olmazdı. Bölge ve ülkemiz için güzel bir başlangıcı hep birlikte başlattık. Bölge ve ülkemizi daha da ihya edecek çok önemli ve hayırlı çalışmaların adımını her geçen gün, özellikle bölge coğrafyası için hayırlı niyetlerle hayırlı akıbetleri doğuracak bir süreci inşallah hep birlikte yaşayacağız” dedi.

“Bölgemiz artık kan ve gözyaşıyla anılmayacak”

Uzun zamandır Van’a gelmeyi düşündüğünü, ancak bugüne nasip olduğunu ifade eden Albayrak, “Seyyid Fehim Arvasi’nin, Mir Fehim Hasan Veli’nin şehrine gelerek, Ramazan ayında bu manevi havayı hep birlikte teneffüs etmek bizim için ayrı bir muhabbet ve güzellik vesilesidir. Van, son dönemde değişen çehresiyle ayrı bir memnuniyet duydum. Bölgeyi ve coğrafyayı istikrarsızlığa sürükleyen terör belasının kökünü bu topraklardan kazıdıkça, inşallah her şey daha güzel güçlü istikrarlı ve mutlu ve umutlu olacak. Bölge halkının gündeminden bu resmi tasfiye edeceğiz. Son iki yıldır çok güçlü ve kararlı bir süreç emin adımlarla ilerliyor. Bölgemiz artık kan ve gözyaşıyla anılmayacak. Dünya güzeli bir Van. Sabah Hakkari’deydik. İsviçre’de böyle dağlar yok” ifadelerini kullandı.

“Allah’ın izniyle Türkiye olarak biz köprüyü geçtik”

Çukur siyasetine tepki gösteren Albayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çukur siyasetine bel bağlayanların, bölgeyi nasıl ateşe verdiğine hepimiz şahit olduk. Polisimize askerimize sivil komşumuza, insanımıza esnafımıza taş atan kurşun sıkan, kamu malını yağmalayanlara, Yasin Börü’leri vahşice şehit edenlerin hepimiz çok yakından şahidiyiz. Bugün hem Türkiye’de hem de Suriye’de ve Irak’ta yaptığımız operasyonlarda hep şunu gördük. Bugün bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemeye çalışıp, kan ve gözyaşını büyütmeye çalışanların hepsinin ipine bir bakıyorsunuz çok uzaklara dayanıyor. Bu coğrafyadan değil, dışarıdan geliyor. Bu silahlar; ülkeyi, bölgeyi, coğrafyayı istikrarsızlığa sürüklemeye çalışanların ipi hep dışarıdadır. Bölge insanımızın, bu bölge siyasetinde yaşanılanlara bu kırılmaya çok daha net bir şekilde şahit olduğu ve görmesi gerektiği bir dönemden geçiyoruz. Olay Türkiye’nin ötesindeki bir süreçtir. Allah’ın izniyle Türkiye olarak biz köprüyü geçtik. Ama bölge üzerinde baktığımızda, yüklendiğimiz sorumluluk, bütün bu coğrafyanın tamamında 15 yıldır bilinçli bir şekilde operasyon olduğunu görüyoruz.”

Selahattin Eyyubi vurgusu

Konuşmasında Selahattin Eyyubi’nin önemine vurgu yapan Bakan Berat Albayrak, “Bu coğrafyadaki tüm kardeşlerime hep şunu söylüyorum. Sabah Hakkari’de de söyledim. Birileri acaba Selahattin Eyyubi’nin Kudüs’ün intikamını almak için mi bu coğrafyaya operasyon çekiyor. Bu cümle çok önemli. Bu cümleyi çok yakın bir Kürt kardeşim söyledi. Birileri bin yıllık intikam operasyonu için mi, Selahattin Eyyubi’nin intikamını almak için mi bu coğrafyada bu yaşanılanlara şahit oluyoruz. Eğer böyle bir resim varsa, bu yaşanan süreci görmek, sadece görmek de yeterli değil. Bu hakikati etrafımıza anlatmak, tüm bölge coğrafyasının geleceği için farz-ı kifayedir. Özellikle vatandaşlarımız üzerinde bazılarının nasıl kirli hesaplar peşinde koştuklarına siz şahitsiniz. Bölge üzerinde birileri bu bin yıllık intikamı almak için çalışırken, bu soruları soruyor muyuz. Esas önemli olan bu. Acaba bin yıl önce bu milletin ve ümmetin kaderini değiştiren Selahattin Eyyubi’nin intikamını birileri torunlarına mı almak istiyor? Bunu görmemiz lazım. Hepsi hikaye. Bölge bir rol model arıyorsa, bu coğrafyanın dışında, başka taraflardan, ateist, dinsiz bir kültürden mi bunu devşirmeli, yoksa bin yıllık bu coğrafyanın membamında içmiş, rol modelle, kahramanlıkla, dünya tarihine geçmiş zaferleriyle bu isimleri örnek almak durumunda. Birileri bu isimleri bizlere unutturmaya çalışırken, neyi yutturmaya çalışıyor, bunun farkında mıyız acaba? Biz bu coğrafyanın kaderini bin yıldır birlikte yazıyorsak, bu coğrafyanın dışından gelip 100 yıldır buraya operasyon çekmeye çalışanları da görmek zorundayız” diye konuştu.

“Cesur bir dik duruş sergileyen tek lider, Cumhurbaşkanımızdır”

“Bu topraklarda operasyon yapmak isteyenler, öncelikle bu kardeşliği hedef alıyorlar” diyen Albayrak, şöyle devam etti:

“Bölgenin sorunlarını, 15 yıllık süreçte çözebilecek tek ülke, tek lider, kim acaba? Bölge insanının can güvenliğinin, huzur ve istikrarının teminatı 15 yıldır dik duruşuyla, 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere yaşanan bütün bu krizlere rağmen dik duruşuyla Recep Tayyip Erdoğan’dan başkası olduğunu kim söyleyebilir. Elimizi vicdanımıza koyacağız. Söylemiyle eylemi arasında bu kadar uyum olan Türk siyasetinde başka bir insan geldi mi? Ne diyorsa o. Birileri gibi seçim meydanında sallayıp sonra koltuğa gelince başka bir operasyon içerisine giren, ipi dışarıda olup farklı bir travmatik döneme yelken açan birileri gibi oldu mu acaba? Bugüne kadar resmi söylemin dışına çıkabilen, ezberleri bozan, ortaya farlı bir siyaset anlayışı koyup bütün bu krizlerde cesur bir dik duruş sergileyen tek lider, Cumhurbaşkanımızdır.”

“Kudüs’te sırf inancı noktasında Arap kardeşlerimiz boğazlanıyor”

Kudüs’te yaşanılanlara da değinen Albayrak, “Bugün etrafımızda olup bitenlere bakalım. Kudüs’te yaşanılanları görüyorsunuz. Kudüs’te sırf inancı noktasında Arap kardeşlerimiz boğazlanıyor. Türkiye’den başka bir Allah’ın kulunun sesi çıkmıyor. Mazlumun karşısında zalime karşı dik duruş sergileyen bir Arap devleti dahi var mı? Eğer hak, adalet noktasında bir duruşsa eğer süreç, bu duruşu 15 senedir dünyaya gösteren bir lider var bu ülkenin başında. Eski Türkiye olmayacak artık. Hele ki 24 Haziran’dan sonra. Milletimiz Cumhurbaşkanımızın etrafında kilitlendiğinde elleriyle demir tankları durdurdu. Cumhurbaşkanımızın bir çağrısıyla milyonların gözünü kırmadan mücadele vereceğini bu dünya gördü. Bölgenin geleceğine vurulmak istenen bu neşteri görmek zorundayız. Cumhurbaşkanlığımızın sahsına yönelik saldırıların tüm toplum olarak artık farkındayız. İçeriden ve dışarıdan bizi durdurmak için birçok şey yaptılar, yapıyorlar, yapacaklar. Bu saatten sonra artık vız gelir tırıs gider” ifadelerini kullandı.

Ekonomide yaşananlar

Ekonomi üzerinde oynanan oyunları da hatırlatan Albayrak, “Ekonomi üzerinde oynanan oyunları, yapılan siyasi mühendislikleri, dış politikada Türkiye’yi zora sokma gayretleriyle ilgili yapılan operasyonları tek tek görüyorsunuz. Bölgedeki her türlü tehdide ve istikrarsızlığa rağmen Türkiye 2017’de büyüme rekoru kırdı. 2018’de de yine muhtemelen büyük bir rekor kıracak. Sanayi üretiminde, ihracatta, turizmde, birçok alanda Türkiye çok ciddi bir büyüme trendiyle karşı karşıyadır. Çok açık ve net bir operasyon var. Ancak, Türkiye ekonomisi ve Türkiye Devleti güçlü temeller üzerinde oturduğu için bütün bunlar geçip gidecek. 24 Haziran, Türkiye’nin sıçrama tarihi olacak. 2023, 2053 ve 2071’i planlayan Türkiye, yeni bir dönemin arefesine girecek. El ele, omuz omuza, inşallah hep birlikte Türkiye’yi arzuladığımız hedeflere birlikte taşıyacağız” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmadan sonra basına kapalı olarak devam eden toplantının ardından Bakan Albayrak Van’dan ayrıldı.