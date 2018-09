Bakan Ersoy Akdamar’da yapılan Ermeni ayinine katıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen izinle ilki 2010 yılında yapılan ayine 2015 yılında başlayan terör olayları nedeniyle ara verilmişti. 2018 yılında yeniden yapılan ve Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan’ın yönettiği ayin için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da adaya geldi. Beraberindeki Van Valisi Murat Zorluoğlu ve kurum amirleriyle adada ve içerisindeki Akdamar Kilisesi’nde incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, daha sonra kilisenin içerisine geçerek Aram Ateşyan’ın yönettiği ayini bir süre takip etti.

Bakan Ersoy, daha sonra kilisenin güney tarafında toplanan misafirlerle sohbet ederek, güvercin uçurdu. Gazetecilere açıklamalarda da bulunan Bakan Ersoy, “Ortak değerleri beraber yaşıyoruz. Dün olduğu gibi bugün de birlikte Türk milleti olarak Ermenilerin dini özgürlüklerine, yaşam kültürlerine saygı duymaya, desteklemeye, sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da böyle olacak. Biliyorsunuz son 3 yıldır güvenlik gerekçesiyle ayinlere ara verilmişti. Bu yıl tekrar güvenlik ortamı tahsis edildiği için ayinlere başladık. Bu yüzden de çok mutluyuz. Temennimiz bundan sonra da kesintisiz şekilde ayinlerin Akdamar Kilisesi’nde devam etmesi. Küçük bir müjde vermek istiyorum, kasım ayına kadar kıyıdan 3.8 kilometre boru hattı döşüyoruz. Kasım ayında başlıyoruz. Adaya su getiriyoruz. Bundan sonra geldiğimizde adayı inşallah yemyeşil göreceğiz” dedi.

Aram Ateşyan ise, güvercinler elindeyken Nuh Peygamberin olayının aklına geldiğini belirterek, “Nuh Peygamber gemideyken geminin kapılarını açamadı. Çünkü dalgalarla mücadele ediyordu. Gemi Ağrı Dağı’nın tepesine indiğinde bile kapıyı açamadı. Ufak bir pencereden güvercin gönderdi haber alabilmek için, güvercin ağzında zeytin dalıyla döndü. Her yerin sakin olduğunu, huzur içinde olduğunun müjdesini verdi. Ondan sonra Nuh Peygamber geminin kapılarını açtı. Dalgalı bir dönem burada da geçti. Ülkemizde de yaşandı. O dalgalı üç yıl içinde bizde Akdamar’ın kapılarını açamadık. Dualarımızı tanrıya yükseltemedik. Ancak güvercin bize haber getirdi. Van şehri huzur içinde. Barış, kardeşlik bakidir artık bu şehirde. Biz de bakanımızın izniyle, valimizin desteğiyle bu yıl geldik ve Van şehrimize kardeşlerimizle buluşmaya, hep birlikte din, ırk, mezhep ayrımı yapmadan bu kutsal mekanda dualarımızı tanrıya ilettik. Bu güvercin her zaman bu ülkenin tepesinde olsun, barışı sağlasın, huzuru sağlasın. Bu güvercin bizim için kutsal ruhu temsil eder. Devletimizin, tüm siyasi erkanın üzerinde olsun. Bizi her türlü kötülüklerden korusun” dedi.

Balonların da havaya bırakılmasının ardından Bakan Ersoy adadan ayrılırken, ayin de sona erdi.