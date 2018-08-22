Bakan Koca: “İsraftan kaçınıp kendi üretimimiz yapmak istiyoruz”

Tıbbi cihaz, ilaç ve aşı konusunda dışa bağımlılığımızı azaltacak projelerimizi hayata geçirmekte kararlıyız” dedi.

Öğle saatlerinde Van’a gelen Bakan Fahrettin Koca, AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından Van Devlet Tiyatrosunda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Partililerle bayramlaştıktan sonra bir konuşma yapan Koca, Van’da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Koca, “Vatanımızın bu müstesna şehrini şu mübarek bayram günlerinde ziyaret etmenin, Vanlı kardeşlerimle kucaklaşmanın saadetini yaşıyorum. İçinde bulunduğumuz bu bayram günleri; ülkemiz ve İslam alemi için mutluluk ve huzur kaynağı olmalıdır. Bu vesileyle tüm aziz milletimin ve Vanlı kardeşlerimin bayramını tebrik ediyorum. Bu arada vefat eden 5 kardeşimiz için Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralanan kardeşlerimiz için de acil şifa temennisinde bulunuyorum” dedi.

“Bu coğrafya, Kudüs fatihi Selahaddin Eyyübi’yi yetiştirmiş bir iklime sahiptir”

Ülkemize yönelik saldırıları bir fırsat olarak değerlendiren Bakan Koca, “Ülkemize karşı yapılan saldırıları hep birlikte görüyor ve yaşıyoruz. Bu durumu hep birlikte kenetlenip daha güçlü hale gelmemiz için bir fırsat olarak görüyorum. İdrak etmekte olduğumuz Kurban Bayramı’nın bugünlerde daha çok ihtiyaç duyduğumuz milli birlik ruhunun pekişmesine vesile olmasını diliyorum. Bu coğrafya, ömrünü İslam dünyasını birleştirmeye, imar etmeye ve korumaya adamış olan Kudüs fatihi Selahaddin Eyyübi’yi yetiştirmiş bir iklime sahiptir. Bu bölgelerdeki medreselerde Ahmed-i Hani’yi, Molla Ahmed-i Ceziri’yi okuyup hazmeden herkes insan ve vatan sevgisiyle yoğrulmuştur. Sevgiyi, aşkı, insanı ve insan ilişkilerini irfani bir bakış açısıyla ele alan bu toprakları kaleminin mürekkebiyle sulayan Ahmed-i Hani, aynı coğrafyada ve aynı kültür dairesinde yaşayanların birliğini ve ortaklığını savunan bir bakışı ortaya koymuştur. Son dönemde sudan bahanelerle ülkemize ve bölgemize yöneltilen saldırıları göğüsleyebilecek bir kültür ortamına sahibiz. Ortak tarihimiz, ortak kültürümüz ve ortak inancımız bunun için bize büyük güç katmaktadır” diye konuştu.

“Hekim ve hasta güvenliğini sağlamak öncelikli hedefimiz olacaktır”

Dışa bağımlılığı azaltacak projeleri hayata geçireceklerini ifade eden Bakan Koca, “Bugünlerde maruz kaldığımız ekonomik saldırıları hep birlikte müşahade ediyoruz. Bu durumu bir fırsata çevirerek israftan kaçınıp kendi üretimimiz yapmak istiyoruz. Tıbbi cihaz, ilaç ve aşı konusunda dışa bağımlılığımızı azaltacak projelerimizi hayata geçirmekte kararlıyız. Geçmiş dönemlerdeki AK Parti hükümetlerinin gerçekleştirdiği ‘Sağlıkta Dönüşüm’ reformunu daha iyi noktalara taşımak istiyoruz. Hekim ve hasta güvenliğini sağlamak öncelikli hedefimiz olacaktır. Türkiye genelinde 7 bölgede kurulacak olan fizik tedavi ve rehabilitasyon, yüksek güvenirlikli adli psikiyatri hastane komplekslerinden biri, toplam 450 yatak kapasiteli olarak Van ilimizde projelendirilmiştir. Üniversite, eğitim ve araştırma ile devlet hastaneleri arasında önümüzdeki dönemde daha fazla işbirliği gerçekleştirmek istiyoruz. Özellikle tıbbi hizmetler açısında mükemmeliyet merkezleri oluşturarak, Van ilimizi kaliteli hizmetin sunulduğu bölgenin bir sağlık üssü yapmak istiyoruz. İdrak ettiğimiz mübarek Kurban Bayramı’nın vatanımıza ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu’nun yaptığı konuşmanın ardından Bakan Koca Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçti. Burada sağlık heyetiyle basına kapalı bir toplantı gerçekleştiren Koca, hastane yatan hastaları da ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Bakan Koca daha sonra kentten ayrıldı.