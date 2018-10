Bakan Kurum 'Tarihi Van Evleri'nin açılışını gerçekleştirdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Tarihi Van Evleri Mahallesi' ile Taşkonak ve satış mağazalarının açılışını gerçekleştirdi.

Bazı açılışlar gerçekleştirmek ve bir dizi ziyarette bulunmak üzere Van'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti İl Başkanlığında partililerle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından 'Tarihi Van Evleri Mahallesi' ile Taşkonak ve satış mağazalarının açılışına katılan Bakan Kurum burada yaptığı konuşmasında, Van halkının her şeyi hak ettiğini ifade ederek, “Eğer siz devletin ödeneklerini, harcırahını Van'a harcarsanız böyle eserler ortaya çıkar. Böyle eserleri halkımız, çocuklarımız, gençlerimiz kullanıyor. Kayyum sürecinde şunu net olarak gördük ki; devletin aktardığı paraları vatandaşına harcarsanız, Diyarbakır'da, Mardin'de, Şırnak'ta ve Van'da yapılması gereken her projeyi yapıp halkın hizmetine sunmak anlamında her şeyi yapıyoruz. İşte bugün burada görüyoruz. Oyun alanlarını, parkları, sosyal donatıları, atık su arıtma tesislerini hepsini devletin desteğiyle valimiz olmak üzere birçok belediye başkanımız ve kayyumumuz yaptılar ve yapmaya da devam ediyorlar” dedi.

"Van'ımıza millet bahçesi de kazandıracağız"

Van ile ilgili alınması gereken kararlar aldıklarını dile getiren Kurum, “Van'a yapılacak hizmetleri artırma noktasında bakanlık olarak tüm desteğimizi vermeye devam edeceğiz. Van'ımıza millet bahçesi de kazandıracağız, yapılması gereken meydanları da yapacağız. Bugün burada 11 bin metrekare üzerinde Van kültürünü yansıtan bir proje ile beraberiz. Bu projede 430 metrekare üzerine kurulu, 2 katlı, 4 tane kerpiçten yapılmış ve bizim mimarimizi, kültürümüzü yansıtan bir projeyle beraberiz. Gördünüz, şahit oldunuz. Kadınlarımız, gençlerimiz burada iş, emek sarf ederek meslek sahibi oluyorlar. Hem şehirleri adına hem kendileri adına kazanç elde ediyorlar. Burada açılan el işi kurslarını, kilim kurslarını daha da uzun süreçlere yayarak tüm Tuşba ve Van halkına inşallah bu meslekleri kazandırmak adına süreci de uzatarak devam ettirecek. Buradaki evlerin ismi noktasında Osmanlı döneminde bu bölgeye hizmet etmiş, bu günlere gelmemizde büyük vazifeler görmüş 4 valimizin, komutanımızın ismini verdiler. Ben bu duruştan dolayı da Tuşba Belediye Başkanımıza, Tuşba halkına çok teşekkür ederim. Birçok savaşlar geçirdik, birçok zorlu günler geçirdik. Ben şehitlerimizin hepsini minnetle yad ediyor, bu eserin de Van'ımıza, Tuşba'mıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

"Artık Van kanla, gözyaşıyla, terörle, bombalı saldırılarla anılmıyor"

Açılışta konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ise, sayısız medeniyete başkentlik yapan Van'a yakışan bir projeyi daha hizmete almanın haklı onurunu yaşadıklarını belirterek, “Van'da bir süreden beri güzel işler oluyor. Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin kararlı duruşu, güvenlik kuvvetlerimizin başarılı çalışmalarıyla tesis edilen huzur ortamının üzerine bu güzellikleri inşa ediyoruz. Artık Van kanla, gözyaşıyla, terörle, bombalı saldırılarla anılmıyor. Artık Van sanatlarla, festivallerle, açılışlarla anılıyor” dedi.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal'ın selamlama konuşmasının ardından konuşan Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe de, “Önceki belediyelerin bu memlekete bıraktığı çamurdan, çukurdan ve çöpten buraya kadar belki ulaşamazdık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ak belediyeciliğinin en güzel örneğini burada yapmış olduğumuz hizmetlerle gördük. 15 Temmuz darbe girişimiyle bu aziz vatanı Suriye'ye dönüştürmek isteyen zihniyetlere karşı birçok projeyi hizmete aldık. Dış mihrakların ekonomi üzerinde oyunlarına karşılık, en ucuz ekmeği Tuşba'da halkımıza kazandırdık” ifadelerini kullandı.

Program, hediye takdimi ve kurdele kesimi ile sona erdi.