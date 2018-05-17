Bakan Soylu İran sınırında Mehmetçik ile sahur yaptı

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Van’a gelen İçişleri Bakanı Soylu, kayyum belediye başkan vekillerinden çalışmaları hakkında brifing aldı.

Buradan Albayrak 3’üncü Hudut Piyade Birliğine helikopterle geçen Bakan Soylu, kendisini karşılayan 6. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Şahin Yenilmez, birlik komutanları ve Mehmetçik ile teker terek tokalaştı. Daha sonra asker ve Özel Harekat Polisi ile sahurda bir araya gelen Soylu, birlikte karavana yedi.

Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas’ın yaptığı yemek duasının ardından konuşanBakan Soylu, Ramazan ayının Müslümanlar için bir fırsat olduğunu belirterek, "Ramazan ayı bizler için, insanlık için ve dini mübini İslam için bir fırsat ayıdır. Özümüzü tekrar kavrayabilmek için, kendimizi tekrar anlayabilmek için ve yaratılış gayemize tekrar erişebilmek için Allah’a şükürler olsun bugün yine bir Ramazan ayındayız" dedi.

“Bir göreve namus diyebilmek kolay değildir”

Ramazan aylarında aç ve açıkta kalana sahip çıkmak gerektiğine vurgu yapan Soylu, "Bütün bunlar bizi bir arada tutan unsurlardır. Burada yaptığınız hudut görevini esas itibariyle bir milletin en onurlu görevidir. Bir göreve namus diyebilmek kolay değildir. Onun için bir mübarek Ramazan ayında ve bir sahur kahvaltısını hep birlikte yaptık" diye konuştu.

Son dönemde çok başarılı işler gerçekleştirildiğini dile getiren Soylu, Filistin’de yaşanan olaylara da dikkat çekerek, "Görüyorsunuz, Filistin’de çoluk çocuk demeden katlediyorlar. Bunlar acımasız ve vicdansızdırlar. Allah muhafaza zayıf düştüğümüz andan itibaren bize kötü davranıyorlar, biz kötü davranılmayı hak eden bir millet değiliz" şeklinde konuştu.

Herkesin vazifesini en iyi şekilde yapması gerektiğini ifade eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes vazifesini iyi yapacak huduttaki Mehmet’i ile onlarla beraber kol kola mücadele eden jandarmamız, polisi ile doktoru da milletvekili de bakanı da herkes görevini yapacak. Biz vazifemizi iyi yaparsak ve sağlam sarılırsak, sarılıp sahip çıkarsak işimizi rast getirecek Cenabı Allah’tır. Sizlerle birlikte bir mübarek Ramazan ayında burada bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Hayatımın en güzel gecesinden birini sizler sayesinde sahurda burada geçiriyorum" şeklinde konuştu.

Ziyarette Bakan Soylu’ya Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe eşlik etti.

Sahur sonrası Mehmetçik ile hatıra fotoğrafı çektiren Soylu, daha sonra birlikten ayrıldı.