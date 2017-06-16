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16 Haziran 2017 16:16

Bakan Soylu Van’a geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri ve AK Parti Ankara il teşkilat, “Ankara’dan Van’a gönül köprüleri kuruyoruz” projesi kapsamında Van’a çıkarma yapacak.

Bakan Soylu Van’a geliyor

16 Haziran 2017 16:16


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun AK Parti Genel Başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kişilik bir heyetle Pazar günü Van’a geleceğini ifade eden Başkan Soğanda, Van’ın tarihi bir kardeşliğe imza atacağını ifade etti. Başkan Soğanda, "18 Haziran Pazar günü sabah saatlerinde AK Parti Halkla İlişkiler ve STK’lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Fatih Şahin, milletvekillerimiz, Ankara İl Başkanımız Mustafa Nedim Yamalı, Ankara Sanayi Odası, Ankara MÜSİAD, belediye başkanları, ilçe başkanları ile 50 kişilik bir heyetle ilimize teşrif edecektir. Gün içerisinde de İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Genel Başkan Yardımcımız Hayati Yazıcı programlarımıza teşrif edeceklerdir. Çeşitli gezi ve incelemelerde bulunacağımız heyetimizle iş adamlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımız ile bir araya geleceğiz. Bu vesile ile yine 18 Haziran Pazar günü Edremit Belediyesinin iftar çadırında verilecek iftar yemeğine tüm halkımız davetlidir" dedi.




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