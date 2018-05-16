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16 Mayıs 2018 10:21

Bakan Yardımcısı Çiftci, Erciş TSO heyetini kabul etti

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Çiftci, Erciş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına yeniden seçilen İzzet Yağar ile meclis başkan ve başkan yardımcısından oluşan oda heyetini kabul etti.

Bakan Yardımcısı Çiftci, Erciş TSO heyetini kabul etti

16 Mayıs 2018 10:21


Kabulde konuşan Bakan Yardımcısı Çiftci, yeniden seçilmeleri nedeniyle başkan İzzet Yağar ve ekibini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Erciş’e hizmet amacında olan tüm paydaşlarla olduğu gibi Erciş Ticaret ve Sanayi Odasıyla da istişare halinde olduklarını, AK Parti hükümetlerinin yaptığı ve yapacağı hizmetler ile Erciş’i geleceğe taşıyacaklarını, tüm yatırımların takipçisi olacaklarını ifade etti.


Ziyarette, organize sanayi yatırımı ve organize sanayinin elektrik işlemlerinin yapılması ve yol çalışmalarının tamamlanması, kentsel dönüşüm, doğalgaz, cezaevleri, SGK binası, kültür merkezi, galericiler sitesi, Morgedik Barajı içme suyu ve sulama suyu hatları, fakülte hizmet binası gibi yatırımların yanı sıra Erciş ilçesine yönelik enerji ve eğitim alanlarındaki yatırımlar ve hizmetler değerlendirildi.


Kabulde İzzet Yağar ve heyet üyeleri de ayrı ayrı söz alarak, Erciş’te yapılan bu hizmetlerin tamamında çok büyük emeği ve desteği olan Fatih Çiftci’nin Ercişlilerin ve Vanlıların Ankara’da çalabildikleri bir kapı olduğunu belirterek, görmüş oldukları bu ilgiden dolayı duydukları memnuniyetlerini ifade ettiler.


Van’a ve Erciş’e yapmış oldukları hizmetler ve destek oldukları yatırımlardan dolayı Bakan Yardımcısına teşekkür borçlu olduklarını ifade eden Başkan Yağar, bundan sonra yapılacak yatırım ve hizmetlerin takibi noktasında da her zaman Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci ile istişare halinde olacaklarını dile getirdi.




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