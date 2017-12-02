Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çiftci, söz konusu yatırımlardan modern gümrük laboratuvarının hizmete geçmesi için önemli bir gelişme yaşandığını söyledi. 30 Kasım 2017 tarihli ve 30256 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı Doğu Anadolu (Van) Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bünyesinde Van Laboratuvar Müdürlüğü kurulduğunu, ithalat ve ihracat prosedürlerinin önemli bir ayağının da eşya analizleri olduğunu ifade eden Çiftci, “İstanbul, Ankara, Kocaeli, İskenderun, Mersin ve İzmir’in ardından yedinci ürün analiz laboratuvarını inşallah Van’da kurmaya hazırlanıyoruz. Bu analizler artık Van’da yapılacak. Kuracağımız laboratuvar ile artık ürünlerin analizleri başka illerde yapılmayacak. Van bu anlamda bölgenin cazibe ve ticaret merkezi haline gelecektir” dedi.

Bölgede analizi gereken eşyanın ithalat ve ihracında artık numunelerin batıdaki laboratuvarlara gönderilmesine gerek kalmayacağını ileten Çiftci, “Bulunduğu ilde Gümrük Laboratuvarı bulunmayan gümrük idarelerinin laboratuvar analizine ihtiyaç duymaları durumunda, numuneler kargo veya memur refakati altında istenilen analizi yapabilecek gümrük laboratuvarlarına gönderilmektedir. Bu da, ilave bir maliyet oluşturuyor. Örnek vermek gerekirse; Ankara Laboratuvar Müdürlüğünde işlem gören beyannamelerin yüzde 65’i veya Mersin Laboratuvar Müdürlüğünde işlem gören beyannamelerin ise yüzde 11’i doğu illerinden geliyor. Haliyle analizlerin sonucunun gelmesi 10 günü aşabiliyordu. Açacağımız Van Laboratuvar Müdürlüğünde yıllık 4 bin 200 civarında beyannamenin tahlile tabi tutulabileceği öngörmekteyiz” şeklinde konuştu.

Van Laboratuvar Müdürlüğünün kurulması için yasal sürecin tamamlanmasının yanında, Bakanlığın yatırım programında da olan gerek Laboratuar Müdürlüğü inşaat projesi gerekse de depolama merkezi yapımı ve ihale çalışmalarının, 2018 yılı İlkbaharında hizmete girecek şekilde hızla devam ettiğini de ekleyen Çiftci, “Bu yıl içerisinde açıklamalarımızda bu hizmeti vereceğimizi kamuoyuna duyurmuştuk. Bakanlık olarak kısa zamanda gerekli adımları attık. Bin 800 metrekare kullanım alanlı hizmet binası için arsa tahsisi yapıldı. Başbakanlıktan iznini aldık. Kısa süre içerisinde Türkiye’nin en büyük laboratuvarlarından birisi olacak. Hem ticaretin hızlanması hem de kolaylaşması sağlanacak. Bu da hem bölgenin hem de ülkenin ticaretine ciddi bir katma değer katacak. Van ekonomisinin gelişmesi ve büyümesine büyük katkısı olacak. Bizim en büyük amacımız, Van’ı ticaret, turizm ve tarım merkezi haline getirmektir. Van’ımıza ve ülkemize hayırlı olsun" şeklinde sözlerini tamamladı.