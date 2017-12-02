Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Van
  •  » Bakan Yardımcısı Çiftci: ‘'van'a Gümrük Laboratuvar Müdürlüğü Kuruldu''
02 Aralık 2017 12:16

Bakan Yardımcısı Çiftci: ‘’Van’a Gümrük Laboratuvar Müdürlüğü kuruldu’’

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, Van’da, bölge illerinin ekonomik potansiyelleri ile ticaretlerinin artırılması için yeni projeler ürettiklerini, Kapıköy Sınır Kapısı’nın yeniden yapılması kapsamında gerçekleştirilmek üzere, Van Lojistik Üs, Modern Gümrük Laboratuarı, Depolama Merkezi ve Kapıköy Ticaret Merkezi projelerin çalışmalara başlandığını söyledi.

Bakan Yardımcısı Çiftci: ‘’Van’a Gümrük Laboratuvar Müdürlüğü kuruldu’’

02 Aralık 2017 12:16


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çiftci, söz konusu yatırımlardan modern gümrük laboratuvarının hizmete geçmesi için önemli bir gelişme yaşandığını söyledi. 30 Kasım 2017 tarihli ve 30256 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı Doğu Anadolu (Van) Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bünyesinde Van Laboratuvar Müdürlüğü kurulduğunu, ithalat ve ihracat prosedürlerinin önemli bir ayağının da eşya analizleri olduğunu ifade eden Çiftci, “İstanbul, Ankara, Kocaeli, İskenderun, Mersin ve İzmir’in ardından yedinci ürün analiz laboratuvarını inşallah Van’da kurmaya hazırlanıyoruz. Bu analizler artık Van’da yapılacak. Kuracağımız laboratuvar ile artık ürünlerin analizleri başka illerde yapılmayacak. Van bu anlamda bölgenin cazibe ve ticaret merkezi haline gelecektir” dedi.


Bölgede analizi gereken eşyanın ithalat ve ihracında artık numunelerin batıdaki laboratuvarlara gönderilmesine gerek kalmayacağını ileten Çiftci, “Bulunduğu ilde Gümrük Laboratuvarı bulunmayan gümrük idarelerinin laboratuvar analizine ihtiyaç duymaları durumunda, numuneler kargo veya memur refakati altında istenilen analizi yapabilecek gümrük laboratuvarlarına gönderilmektedir. Bu da, ilave bir maliyet oluşturuyor. Örnek vermek gerekirse; Ankara Laboratuvar Müdürlüğünde işlem gören beyannamelerin yüzde 65’i veya Mersin Laboratuvar Müdürlüğünde işlem gören beyannamelerin ise yüzde 11’i doğu illerinden geliyor. Haliyle analizlerin sonucunun gelmesi 10 günü aşabiliyordu. Açacağımız Van Laboratuvar Müdürlüğünde yıllık 4 bin 200 civarında beyannamenin tahlile tabi tutulabileceği öngörmekteyiz” şeklinde konuştu.


Van Laboratuvar Müdürlüğünün kurulması için yasal sürecin tamamlanmasının yanında, Bakanlığın yatırım programında da olan gerek Laboratuar Müdürlüğü inşaat projesi gerekse de depolama merkezi yapımı ve ihale çalışmalarının, 2018 yılı İlkbaharında hizmete girecek şekilde hızla devam ettiğini de ekleyen Çiftci, “Bu yıl içerisinde açıklamalarımızda bu hizmeti vereceğimizi kamuoyuna duyurmuştuk. Bakanlık olarak kısa zamanda gerekli adımları attık. Bin 800 metrekare kullanım alanlı hizmet binası için arsa tahsisi yapıldı. Başbakanlıktan iznini aldık. Kısa süre içerisinde Türkiye’nin en büyük laboratuvarlarından birisi olacak. Hem ticaretin hızlanması hem de kolaylaşması sağlanacak. Bu da hem bölgenin hem de ülkenin ticaretine ciddi bir katma değer katacak. Van ekonomisinin gelişmesi ve büyümesine büyük katkısı olacak. Bizim en büyük amacımız, Van’ı ticaret, turizm ve tarım merkezi haline getirmektir. Van’ımıza ve ülkemize hayırlı olsun" şeklinde sözlerini tamamladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
10
°
C
Sisli
  • Cumartesi
    Sisli
    10°C
  • Pazar
    Sisli
    13°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    13°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç