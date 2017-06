Bakan Yardımcısı Çiftci’den STK temsilcilerine ziyaret

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Birlik Vakfı Van Şubesini ziyaretinde Vakıf Başkanı Rasim Aslan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Birlik Vakfının ziyaretinde Milli Türk Talebe Van Şube Başkanı Murat Keremoğlu da hazır bulundu. Çiftçi, vakfın eksiklikleri hakkında bilgi aktaran ve destek talebinde bulunan Rasim Aslan’a eksiklikler konusunda her türlü desteği vereceklerine dair söz verdi.

Daha sonra İlim Yayma Cemiyetine geçen Çiftci’yi Başkan Abbas Güngör ve yönetimi karşıladı. Cemiyetin bina eksikliği talebinin giderilmesi yönünde her türlü katkıyı sunmaya çalışacaklarını belirten Çiftci, “Toplumun önemli dinamiklerinden olan derneklerin karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmamız ve ihtiyaç duydukları her türlü desteği sunmamız gerekir. Ankara’da Van için ne tür bir yardım benden istenirse her zaman yanlarında olacağım” dedi.

Kapıköy Sınır Kapısının eylül ayında hizmete açılacağını belirten Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, uzun uğraş verdikleri TCDD ile Van OSB arasında 80 milyon TL’lik OSB İltisak Hattı Projesinde ön protokolün imzalandığını söyledi.

Van İl Müftsü Nimetullah Arvas’ı da ziyaret eden Çiftci, son olarak kardeşi vefat eden Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adnan Memduhoğlu’na taziye ziyaretinde bulundu.