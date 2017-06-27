Bakan Yardımcısı Çiftci’nin Ramazan Bayramı Mesaisi

Çiftci’yi bayram münasebetiyle evinde binlerce hemşerisi ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Çiftci, birinci gün Erciş’te Bayram namazını idrak ettikten sonra aile kabristanlığına giderek ebediyette intikal eden anne, babası ve akrabalarının mezarını ziyaret ederek duada bulundu. Ardından, bayram programlarına katılmak için Van’a geçen Çiftci burada Van Valiliğinin resmi bayramlaşma törenine katılarak bürokrat, oda başkanları, STK temsilcileri ile bayramlaştı. Daha sonra AK Parti Van İl Başkanlığına geçen Çiftci, teşkilat mensupları ile vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra Erciş’teki baba evinde geçti. Çiftci’yi Beyazıt Mahallesindeki evinde AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mehmet Şirin Yaşar, AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, AK Parti Muradiye İlçe Başkanı İbrahim Vanlı, AK Parti il ve ilçe yöneticileri, kanaat önderleri, aşiret mensupları, muhtarlar ile çevre il ve ilçelerden gelen binlerce vatandaş ziyaret ederek bayramını tebrik etti.

Bakan yardımcısı Çiftci yaptığı açıklamada, dostluğun, barışın, birlik ve beraberlik anlayışının en yüksek düzeyde yaşandığı bir Ramazan Bayramına daha hep birlikte daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Toplumsal yaşamda önemli bir yer tutan bayramların, insanları birbirine yakınlaştıran, aynı düşünce ve duygularda buluşturan, günlük kaygı ve sıkıntılardan uzaklaştıran, topluma umut, sevgi veren, birlik ve dirliği sağlayan özel günler olarak nitelendiren Çiftci, “Millet olarak, bayramların getirdiği kardeşlik, barış ve huzur ortamının değerini kavramalıyız. İyiye ve güzele yönelmeli, hayatımıza hoşgörüyü egemen kılarak, her türlü dargınlık ve kırgınlıkları bir tarafa bırakarak kucaklaşabilmeliyiz. Manevi değerlerimizi daha iyi hatırlamalı, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı unutmamalı, onlarla bayramın manevi huzur ve bereketini birlikte yaşamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramını en samimi duygularımla kutluyorum. Barış, sevgi, kardeşlik, dostluk ve huzur içerisinde nice bayramlara kavuşmanızı Yüce Allah’tan niyaz eder sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.