Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci Van’da

Bakan Yardımcısı Çiftci ilk olarak, Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, Bölge Müdürü Mehmet Çelebi’den inşaatı devam eden Kapıköy sınır kapısı çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ardından, PKK terör örgütü mensuplarınca önceki gün şehit edilen AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi’nin evine giderek aile mensuplarına tazeye dileklerini ileten Çiftci, yaptığı konuşmada 10 yıldan fazla bir zaman birlikte memlekete hizmet ettikleri ağabeyi Aydın Ahi’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, “Özalp ilçemize her geldiğimizde ağabeyimizi hep önde gördük. Mekanı cennet olsun. Allah şahadetinin kabul eylesin inşallah. Tabi bu yapılan saldırı milletimize, ülkemize ve AK Parti’ye yapılan alçakça bir saldırıdır. Bu alçakça saldırıyı yapanların yanına İnşallah Allah’ta bırakmaz, devletimiz de bırakamayacaktır. Biz AK Parti olarak, Van olarak bu acıyı hep birlikte paylaşıyoruz. Bizler şahadet ederiz ki, Aydın ağabeyimiz bu davaya çokça emek verdi. Ağabeyimizi şehit eden bu zalimlerin, bu alçakların unuttukları bir şey var ki, küfür devam eder ancak, zulüm devam etmeyecek inşallah. Hamdolsun ağabeyimizin sizin gibi dik duran bir ailesi var. Bu şeref kıyamete kadar size de, bize de yeter inşallah diyorum.

Tekrar, tekrar Özalp’ın, Boğazkesen mahallemizin, Vanımızın, ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun. Ağabeyimizin mekanı cennet olsun. Allah sizlere, bizlere sabır versin. Bunu çok iyi biliniz sizler bizlerin ailesisiniz. Ağabeyimizi emaneti bizlerin emanetidir. Her zaman başımızın üzerinde yeriniz var. Sizler dik duruşunuzla bu zalimlere çok güzel bir ders veriyorsunuz. Allah bir kez daha Aydın ağabeyimize rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” dedi.

Çiftci ardından AK Parti Van il Başkan ve yönetimi, İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçe başkanları yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Çaldıran’da şehit olan İsmail Deniz isimli güvelik korucusunun evine giderek aile fertlerine taziyelerini iletti. Bakan Yardımcısı Çiftci’nin ziyaretinde Çaldıran Kaymakamı Tekin Dündar, AK Parti Çaldıran ilçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Çiftçi daha sonra Erciş ilçesine geçerek aile büyüklerinden Halil Çakırer’in eşinin taziyesine katıldıktan sonra Ankara’ya girmek için Erciş’ten ayrıldı.