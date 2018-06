Bakan yardımcısı Fatih Çiftçi, VESOB’u ziyaret etti

VESOB Başkanı İsa Berge ve yönetim kurulu Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, Çiftçi’yi, Van Ferit Melen Havalimanı’nda karşıladı. Ardından VESOB’a geçen Çiftçi, Berge’yi makamında ziyaret etti. Van’a gelir gelmez ilk olarak ayağının tozuyla VESOB’a geldiğini söyleyen Çiftçi, “İlk olarak VESOB’a uğrayayım dedim. Başka hiçbir yere gitmeden direkt olarak size geldim” dedi. Çiftçi’nin ziyarette söyledikleri:

“Tertemiz ve iyi insanlarsınız”

Başkanı ve yönetim kurulunu tebrik ettiğini ifade eden Çiftçi, “Nihayetinde seçimler bir yarıştır ve sizler güçlü bir şekilde kazandınız. Ben hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Biz her türlü katkıyı dün nasıl veriyorsak, bundan sonraki süreçte de çok çok daha fazla katkı sunacağız. Birlikte el ele verip memleketimize hizmet edeceğiz. Başta İsa başkanımız olmak üzere, bütün arkadaşlarımızı tek tek iyi tanıyorum ve güzel hizmetleriniz var. İyi bir arkadaş grubusunuz ve tertemizsiniz. Allah muvaffak etsin inşallah. Allah sizleri mahçup etmesin. İnşallah bundan sonra da güzel bir birliktelik ile doğru bir şekilde memleketimizi, Van’ımızı temsil edeceksiniz. İnşallah hep birlikte çok güzel ve çok hayırlı sonuçlar alacağız” dedi.

“VESOB, Van’ımız ve bakanlığımız için çok çok önemlidir”

Uzun zamandan beridir birlikte çalıştığı ve beraber güzel hizmetler yaptığı Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Van’ının ve bakanlığı için çok çok önemli olduğunun altını çizen Çiftçi, “On binlerce esnafımızı temsil eden VESOB, önemli bir kuruluştur. Biz çok çok önemsiyoruz, bu anlamda da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inşallah çok güzel hizmetler olacaktır. Gücünüzü çok önemsiyoruz, projelerinize destek vereceğiz. VESOB olarak inşallah uygun projeleri ve çalışmaları sizler hazırlayacaksınız. Bizler de her türlü katkıyı sunacağız. Sizler buradan inşallah doğru şeyler getirdikçe, biz de orada destek vereceğiz. İnşallah Van’ımızın ve esnafımızın sorunlarını hep birlikte çözeceğiz. Van’ın diğer ekonomik dinamiklerinin sorularını çözmek için beraber çalışacağız. Bu anlamda biz esnaf odaları birliğimizin gücünü çok önemsiyoruz” dedi.

“Van’a hizmetlerimiz var”

“Van’a getirdiğimiz hizmetlerimiz var” diyen Çiftçi, “Bunun şahitleri de esnaf odalarımızsınızdır, birlik başkanımızdır. Bakanlık olarak Van’da önemli yatırımlar ve çok ciddi hizmetler yaptık. İnşallah bundan sonraki süreçte de daha güzel hizmetler getireceğiz. Kapıköy sınır kapısı, labaratuvar ihalesi, lisanslı depoculuk, yeşil enerji ve yenilenebilir enerji alanlarında projelerimiz hayata geçiyor. İnşallah huzur adası olan Van’ın bundan sonraki süreçte de doğru şekilde yönetilmesi için işbirliği ile beraber yola devam edeceğiz. İnşallah bu hizmetler ve yatırımlar devam edecektir. Van’ımız için güzel şeyleri, hep beraber yapacağız. Makamım sizlerin evidir. Beni kabul ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı olarak görev yaptığım her dönem içerisinde, makamım sizlerin eviydi. Kapımız sizlere her aman açık ve bundan sonra da böyle olacak. Her zaman kardeşlerimin, sizlerin yanındayım ve bunu bilmenizi istiyorum” şeklinde konuştu.

Berge, bakan yardımcısı Çiftçi’ye teşekkür etti

Ziyaretini ilk olarak VESOB’a gerçekleştirmesi nedeniyle Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Çiftçi’ye teşekkür eden VESOB Başkanı İsa Berge, gelişmiş bir Van için çabalayacaklarını söyledi. “Allah bizleri utandırmasın” diyerek sözlerine başlayan Berge, “Allah bizi utandırmasın, gelmeniz bize gerçekten çok çok onur verdi. Sizi sabırsızlıkla bekliyorduk. Van’ımızın, esnafımızın ve sanatkarımızın sorunlarının çözülmesi sürecinde bize düşen her ne varsa biz de yapmaya hazırız. Van’ın kalkınma dinamiklerini harekete geçireceğiz. Devletimizin politikaları kapsamında, şehrimizin kalkınma dinamiklerini harekete geçireceğiz. Esnafımız ve sanatkarımız, hükümetini ve devletini seviyor. Bakanım özelde de sizi seviyor. Sizi seviyoruz. VESOB olarak bize düşen sorumluluk neyse, sonuna kadar beraber götüreceğiz inşallah” dedi.

“Esnafı ziyaret ettiler”

İftar programından sonra Çiftçi ve Berge, esnafı ziyaret etti. Ziyarette esnafa hayırlı işler temennisinde bulunuldu.