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26 Kasım 2017 16:00

BAL: Erciş Gençlik Belediyespor: 2 - Siirt İl Özel İdarespor: 0

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 1.

BAL: Erciş Gençlik Belediyespor: 2 - Siirt İl Özel İdarespor: 0

26 Kasım 2017 16:00

Grup’ta mücadele eden Erciş Gençlik Belediyespor, Siirt İl Özel İdarespor’u sahasında 2-0 yendi.


Erciş Şehir Stadı’nda oynanan karşılaşmada ilk yarıda rakibine üstünlük sağlayamayan Erciş Gençlik Belediyespor, ikinci yarıya iyi başlayan taraf oldu. Ev sahibi takım, Baubakar’ın attığı iki gol ile rakibini 2-0 mağlup etmeyi başararak sahadan 3 puanla ayrıldı. Karşılaşmayı Erciş Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Şahin, Erciş Gençlik Belediye Spor Başkanı Zekeriya İnan, kamu kurum amirleri ile çok sayıda taraftar izledi.




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