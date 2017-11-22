Başarılı atletlerden Genel Sekreter Yalçın’a ziyaret

Van Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı, 4 Kasım’da Erzincan’da düzenlenen Küçükler ve Yıldızlar Kulüpler Arası Bölgesel Kros Ligi yarışmalarından 2 kupayla döndü. Bin 500 metrede küçük kızlar takımı 2’inci olurken, aynı kategorideki bir diğer takım ise 3’üncü oldu. Yarışma sonunda Van’a dönen sporcular; Kültür Daire Başkanı Sinan Bağlı, Büyükşehir Belediyesi Vanspor Kulüp Yöneticisi Ali Çoban ve takım antrenörleri ile Genel Sekreter Yalçın’ı makamında ziyaret etti.

Sporcular ile yakından ilgilenen Genel Sekreter Yalçın, onları tek tek tebrik ederek bir süre sohbet etti. 2 Aralık 2017 tarihinde Aydın Kuşadası’nda yapılacak olan Türkiye şampiyonası için de başarı diledi.