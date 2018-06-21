 » Başbakan Başdanışmanı İnanç'tan Gazi Ve Şehit Aileleri Vakfına Ziyaret

Başbakan Başdanışmanı Adnan İnanç, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Van Şubesinde gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi. Vakıfta gazi ve şehit yakınlarıyla sohbet eden İnanç, onların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Bir insanın en sevdiği kişileri erken yaşta kaybetmesinin büyük bir acı olduğunu ifade eden İnanç, “Her acının sonucunda büyük bir nimete kavuşulur. Onun içindir ki bir şehit vermek, büyük bir acıdır. Bir insan yürek coğrafyasında büyük bir travma geçirir, ama bir insanın en büyük huzur ve mutluluğu yaşaması da böyle bir acıdan sonra gelir. Onun için biz size minnettarız. Bizim göz aydınlığımız, başımızın tacısınız. Biz size çok şey borçluyuz. Eğer bu coğrafyada bir huzur limanı, bir huzur iklimi oluşmuşsa; bu fedakarların canlarını vererek oluşturdukları bir iklimdir. Onlar can vermeseydi, bugün biz huzurlu bir ortamda bulunamayacaktık. Onlar canını feda etmemiş olsalardı, bugün biz bu rahat ortamı yaşamayacaktık. Onun için biz size çok şey borçluyuz. Şehitlerimize de vefa borcumuz var. Allah bizi size layık etsin. Size karşı sorumluluğumuz neyse yerine getirmeyi nasip etsin ve sizlere karşı bizleri mahcup etmesin. Allah sizi şehitlerin arkasından onurlu ve izzetli dik duruşunuzu koruyan nitelikli aileler kılsın” dedi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Van Şube Başkanı Hamiyet Erez Koç ise, ziyaretlerinden ötürü Başbakan Başdanışmanı Adnan İnanç ve beraberindekilere teşekkür ederek, “Bizler her zaman milli şuurun bilincinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her zaman vatanımızın ve milletimizin yanında yer aldık ve yer almaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.