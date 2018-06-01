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01 Haziran 2018 15:57

Başbakan Binali Yıldırım Van’a geliyor

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Başbakan Binali Yıldırım’ın Van’a yapacağı ziyaretler ve mitingle ilgili davette bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım Van’a geliyor

01 Haziran 2018 15:57


Düzenlenecek miting hakkında açıklamalarda bulunan İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, "Yaklaşan 24 Haziran seçimleri için yurt içi programlarına hız kazandıran Başbakanımız Binali Yıldırım’ın ilimize teşrifleri için hazırlıklarımız başladı. Başbakanımız Binali Yıldırım, 5 Haziran Salı günü Beşyol Meydanı’nda halkımıza hitap edecek. Her hangi bir değişiklik olmadığı takdirde saat 16.00’da halkımıza hitap edecek olan Başbakanımız, ‘Vakit Türkiye Vakti’ ve ‘Vakit Van Vakti’ diyecek. Bu büyük buluşmaya, son Başbakanımız Binali Yıldırım ile buluşmaya tüm halkımızı davet ediyoruz’’ dedi.




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